Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş ilanı verdi - Haberler

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Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş ilanı verdi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından kendisiyle para karşılığında Dubai'ye gelecek birini aradığını duyurdu. Aradığı kriterleri sıralayan Candan, bulacağı kişiye günlük 300 dolar vereceğini söyledi.

Yıllar önce yayınlanan İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve son olarak Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından para karşılığı arkadaş aradığını açıkladı.

GÜNLÜK 5 BİN TL'YE ARKADAŞ ARIYOR

Geçtiğimiz sene de sosyal medya hesabından ilan vererek günlüğü 200 dolara arkadaş arayan Candan, bu sefer de kendisiyle Dubai'ye gelecek birini aramaya başladı. Instagram hesabından kriterlerini sıralayan Candan, "Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle businessclass uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun" dedi.

Bahar Candan'ın günlük 5 bin TL'lik arkadaşlık ilanına kimlerin başvuracağı ise merak konusu oldu.

Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş arama ilanı verdi

Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş arama ilanı verdi

Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş arama ilanı verdi

Bahar Candan, kendisiyle Dubai'ye gelmesi için para karşılığında arkadaş arama ilanı verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Bahar Candan, Dubai, Magazin, Haberler

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Yorumlar (4)

sem sem:

bu neciki bu paralara arkadaş arayabiliyor ay pardon niye soruyorumki belli zaten

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

HARLEY DAVİDSSON ile git :)

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ahmet örnek :

kendimi kesicem intahar edicem ya

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