Bahar Candan'ın "helvalı" paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
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Bahar Candan'ın
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Ablasını anoreksiya nedeniyle kaybeden Bahar Candan, cenazeden yalnızca iki gün sonra arkadaşı Dilan Polat'a misafirliğe gitti. Polat'ın evinde helva kavurup bu anları sosyal medyada paylaştı. "Abla seni çok seviyorum sana mükemmel bir helva yapıyoruz, birazdan dağıtacağız" diyerek tepki toplayan hareketler sergileyen Candan'ın sözleri samimi bulunmadı.

Anoreksiya nedeniyle geçtiğimiz gün yaşamını yitiren Nihal Candan'ın acısı daha dinmemişken, kardeşi Bahar Candan'ın yaptığı davranışlar görenleri şaşkına çevirdi. Cenazede ayakta durmakta zorlanıp gözyaşlarına boğulan Candan, sadece iki gün sonra yakın arkadaşı Dilan Polat'la birlikte mutfağa girip helva kavurdu. Üstelik bu anları da dakikası dakikasına kameraya aldı, sosyal medyada servis etti. Görüntüler kısa sürede gündem olurken kamuoyunda büyük tepki topladı.

"MÜKEMMEL BİR HELVA KAVURUYORUZ"

Videoda Dilan Polat'ın evinde olduğu anlaşılan Bahar Candan, neşeli bir şekilde kameraya dönüp, "Abla seni çok seviyorum, sana mükemmel bir helva kavuruyoruz ve birazdan senin için dağıtacağız" sözlerini sarf etti.

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bu ifadeler hem çelişkili hem de samimiyetsiz bulundu. Sosyal medya kullanıcıları Candan'ın sergilediği tavırları "duyarsızlık" ve "şov" olarak yorumladı. "Cenazede ağlayan kadınla bu neşeli hali aynı kişi mi?" sorusu sıkça soruldu.

SPONSORLU İÇERİK DE EKLEDİ, SABIRLARI TAŞIRDI

Daha da vahimi, Candan ile birlikte paylaşım yapan Dilan Polat'ın videonun arasına sponsorlu bir ürün tanıtım linki de ekleyerek takipçilerine "şu linkten ulaşabilirsiniz" mesajı verdi. Bunun üzerine "Bu nasıl yas, bu nasıl vicdan?" tepkileri çığ gibi büyüdü. Paylaşım, "reklam kokan hareketler" diye yorumlandı ve saygısızlıkla suçlandı.

VATANDAŞLAR TEPKİLİ

Hem Bahar Candan'a hem de Dilan Polat'a sosyal medya kullanıcılarından sert eleştiriler geldi. "Reyting uğruna ablasının yasını bile pazarladı", "Helva değil, şov kavurdu" gibi binlerce yorum yapıldı.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

Allah sizi bildiği gibi yapsın emi?

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