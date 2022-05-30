Bahar Candan, "Dolar milyoneri olamıyorum" diyerek hesabındaki 11 milyon TL'lik bakiyeyi paylaştı - Haberler

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Bahar Candan, "Dolar milyoneri olamıyorum" diyerek hesabındaki 11 milyon TL'lik bakiyeyi paylaştı

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Bahar Candan, 'Dolar milyoneri olamıyorum' diyerek hesabındaki 11 milyon TL'lik bakiyeyi paylaştı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından ilan vererek arkadaş aradığını duyuran Bahar Candan, bu sefer de hesabındaki parayı paylaştı. "Dolar milyoneri olamıyorum" diyerek yakınan Candan'ın hesabındaki para ise tamı tamına 11 milyon TL.

Yıllar önce katıldığı moda yarışmasıyla ünlenen ve sonrasında Al Sana Haber programında yorumculuk yapan Bahar Candan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ARKADAŞ İLANI VERDİ

Geçtiğimiz günlerde kendisiyle Dubai'ye gelmesi için arkadaş ilanı veren Candan, kriterlerini şöyle sıralamıştı: "Dubai'ye benimle gelecek arkadaş arıyorum. 18-23 yaş, 1.70 cm ve üzeri, 56-60 kilo görünüşündeki kızlar. 7 yıldızlı otel, benimle business class uçma ayrıcalığı. Her gün 300 dolar, toplam 6 gün. Hemen başvurun."

Bahar Candan, 'Dolar milyoneri olamıyorum' diyerek hesabındaki 11 milyon TL'lik bakiyeyi paylaştı

HESABINDAKİ PARAYI PAYLAŞTI

Her paylaşımı ayrı bir olay olan 24 yaşındaki Bahar Candan, bu sefer de hesabındaki parayı paylaştı. Instagram'da geniş bir hayran kitlesi bulunan ve her anını takipçileriyle paylaşan genç isim, hesabındaki 11 milyon TL'yi paylaşarak "Dolar sürekli yükseliyor. Dolar milyoneri olamıyorum arkadaşlar. Ne yapmalıyım?" dedi.

Bahar Candan, 'Dolar milyoneri olamıyorum' diyerek hesabındaki 11 milyon TL'lik bakiyeyi paylaştı

Bahar Candan, 'Dolar milyoneri olamıyorum' diyerek hesabındaki 11 milyon TL'lik bakiyeyi paylaştı

Bahar Candan, 'Dolar milyoneri olamıyorum' diyerek hesabındaki 11 milyon TL'lik bakiyeyi paylaştı

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Ecem Altan
Ecem Altan
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