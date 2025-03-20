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Babalık davası ve eşinin iftar paylaşımıyla ilgili soru Hacı Sabancı'yı kızdırdı

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Mahkeme kararıyla 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu ortaya çıkan Hacı Sabancı eşi Nazlı Sabancı ile önceki gün İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi. Ünlü iş insanı babalık davası ve geçen gün gündem olan eşinin iftar sunumuyla ilgili sorulara çok sinirlendi.

F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. 2021 yılında Nazlı ile evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçince ortalık iyice gerilmişti. Yapılan DNA testiyle küçük çocuk Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlandı.

"MUTLUYUZ" MESAJI VERMİŞLERDİ

Babalık davasının resmiyete kavuşması ve bir oğlu daha olduğunun kesinleşmesi üzerine hiçbir açıklama yapmayan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı "Mutluyuz ve ayrılmıyoruz" mesajı veren birçok paylaşımda bulundu. Geçen günlerde de Suudi Arabistan'ın Medine şehrinden Mekke'ye giden hızlı trenden fotoğraf paylaşmış, tatilde olduklarını duyurmuşlardı.

NAZLI'YI ARKADA BIRAKTI

Önceki akşam ülkeye dönen Hacı ve Nazlı Sabancı, muhabirler tarafından havaalanında görüntülendi. Muhabirleri fark eden Hacı Sabancı bir anda hızlı adımlarla yürümeye başlayarak Nazlı Sabancı'yı arkasında bıraktı. Muhabirlerin, "Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı" demesi üzerine ise alelacele "Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun" cevabını verdi.

Babalık davası ve eşinin iftar paylaşımıyla ilgili soru Hacı Sabancı'yı kızdırdı

EŞİNİN PAYLAŞIMI SORULDU, SİNİRLENDİ

Muhabirler Nazlı Sabancı'nın geçen gün olay olan iftar sunumu paylaşımını gündeme getirdiğinde ise gerilim arttı. "Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?" diyen Hacı Sabancı, çikolata doldurulmuş topuklu ayakkabının her pastanede satılan bir şey olduğunu iddia etti. "Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil." ifadelerini kullandı.

"KONUŞACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Konu Uzay bebeğe gelince ise sinirler iyice gerildi. Babalık davası hakkındaki sorulardan rahatsız olan Hacı Sabancı, "Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.

Babalık davası ve eşinin iftar paylaşımıyla ilgili soru Hacı Sabancı'yı kızdırdı
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGökçen Uludağ:

Zenginlik sadece parayla olmuyor tabi genel kültür eğitim aile terbiyesi bunlardan da olması lazım içinde bu nazlı hanım herkeze açık sosyal medyada saçma sapan varoş varoş paylaşımlar yapması bazı şeylerin eksik olduğunu ve olayı hazmedemediğini gösteriyor kendi arkadaş grubunda kapalı bir ortamın olur orada yazar çizersin saftoş saftoş fotolar koyup ne ıspat etmeye çelışıyorsun ki ülkeni en zengin ailesinin soyadını almışın işte daha ne kafayı kaldırıp burdayım burdayım diyosun

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

şeyinize sahip olun beyler bayanlar... sahip olamayan rezil olur, benden söylemesi: )) 5/10 saniyelik rahatlama, bir ömür acı olarak dönebilir.

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