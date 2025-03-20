Babalık davası ve eşinin iftar paylaşımıyla ilgili soru Hacı Sabancı'yı kızdırdı

F.D. isimli bir kadın 3 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia etmişti. 2021 yılında Nazlı ile evlenen Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu söylenen Uzay'ın doğum tarihi de 2021 olarak kayda geçince ortalık iyice gerilmişti. Yapılan DNA testiyle küçük çocuk Uzay'ın Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu resmi olarak kanıtlandı.

"MUTLUYUZ" MESAJI VERMİŞLERDİ

Babalık davasının resmiyete kavuşması ve bir oğlu daha olduğunun kesinleşmesi üzerine hiçbir açıklama yapmayan Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı "Mutluyuz ve ayrılmıyoruz" mesajı veren birçok paylaşımda bulundu. Geçen günlerde de Suudi Arabistan'ın Medine şehrinden Mekke'ye giden hızlı trenden fotoğraf paylaşmış, tatilde olduklarını duyurmuşlardı.

NAZLI'YI ARKADA BIRAKTI

Önceki akşam ülkeye dönen Hacı ve Nazlı Sabancı, muhabirler tarafından havaalanında görüntülendi. Muhabirleri fark eden Hacı Sabancı bir anda hızlı adımlarla yürümeye başlayarak Nazlı Sabancı'yı arkasında bıraktı. Muhabirlerin, "Hacı Bey, Nazlı Hanım arkanızda kaldı" demesi üzerine ise alelacele "Gelir zaten, arabaya gidiyoruz sağ olun" cevabını verdi.

EŞİNİN PAYLAŞIMI SORULDU, SİNİRLENDİ

Muhabirler Nazlı Sabancı'nın geçen gün olay olan iftar sunumu paylaşımını gündeme getirdiğinde ise gerilim arttı. "Eşim çok güzel paylaşımlar yapıyor, siz beğenmiyor musunuz?" diyen Hacı Sabancı, çikolata doldurulmuş topuklu ayakkabının her pastanede satılan bir şey olduğunu iddia etti. "Her pastacıda satılıyor bunlar, çok takılacak şeyler değil." ifadelerini kullandı.

"KONUŞACAK HİÇBİR ŞEY YOK"

Konu Uzay bebeğe gelince ise sinirler iyice gerildi. Babalık davası hakkındaki sorulardan rahatsız olan Hacı Sabancı, "Neden konuşalım ki bu konuyu? Konuşacak hiçbir şey yok" açıklamasında bulundu.