Ayşe Kulin'in yıkan haber: Acımın tarifi yok

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ayşe Kulin, 1985'ten bu yana hayatını paylaştığı eşi Engin Baraz'ı kaybetti. Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Kulin, "Can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin'imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok" ifadelerini kullandı.

Türk edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olan, sayısız romanıyla milyonlarca okura ulaşan Ayşe Kulin, bu kez yeni bir eserle değil, yürek burkan bir haberle gündeme geldi. Ünlü yazar, yaklaşık 40 yıldır hayatını paylaştığı eşi Engin Baraz'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu. Kulin, duygusal paylaşımında şu ifadeleri kullandı, "1985'ten beri can yoldaşım, hayat arkadaşım, sevgili Engin'imi kaybettim. Ona kavuşana kadar acımın tarifi yok. Nurlar, ışıklar içinde uyusun."

