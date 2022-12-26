Haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz, birbirlerine bakarak şarkı söylemesi gündem oldu. İkilinin şarkıcının Özledim eserini seslendirmesi gündem yarattı. İşte detaylar...

Haklarında çıkan aşk iddialarını yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un romantik anları sosyal medyaya damga vurdu.

Turan, yılbaşı gecesi TV8'de ekrana gelecek O Ses Türkiye Yılbaşı programı için şarkı söyledi.

Turan'ın adı sık sık anıldığı Boz'un jüri üyesi olması halinde, gündem olmamak için katılmayacağı da söylenmişti.

Bugün çekilen programda Turan ile Boz'un birbirilerine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Boz'un Özledim şarkısını birbirlerine bakarak söyleyen ikilinin, bu anları gündem oldu.

Şarkıcı ve oyuncunun, "Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar" sözlerini birbirine bakarak söylemesi, hayranlarını da heyecanlandırdı.

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.

MURAT BOZ KİMDİR?

Murat Boz (7 Mart 1980, Ereğli, Zonguldak), Türk şarkıcı-şarkı yazarı ve oyuncu. İlk ve orta öğrenimini doğduğu yer olan Karadeniz Ereğli, Zonguldak'ta tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999'da İstanbul Bilgi Üniversitesini kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesinde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı.

Boz, solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı "Aşkı Bulamam Ben" single'ı ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maximum'u satışa sundu ve çıkışını öven pek çok ödül kazandı.

14 Şubat 2020'de Bilal Sonses'in sözlerini yazdığı "Can Kenarım" şarkısı DMC tarafından yayımlandı.

Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli firmaların reklam yüzüdür ve bu firmaların reklam filminde rol almıştır. O Ses Türkiye programının dört jüri üyesinden biridir ve ilk sezonun kazanan jüri üyesidir. Ödülleri arasında dört Altın Kelebek Ödülü ve iki Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır.

MURAT BOZ ÖZEL HAYATI

Murat Boz, oyuncu Aslı Enver ile uzun süreli birliktelik yaşamıştır. Boz'un şu sıralar Ayça Ayşin Turan ile birlikte olduğu konuşuluyor.