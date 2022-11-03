Ayça Ayşin Turan'ı gözyaşlarına boğan soru: Çocukluğum bitti

Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV'de ekranlara gelen Empati programına oyuncu Ayça Ayşin Turan konuk oldu. Gerçek yaşam öykülerinin paylaşıldığı programda Taylan sordu, Turan cevapladı.

"İÇERİDE AĞLADIĞIM BİR SENE OLDU"

Geçtiğimiz yıl babasını kaybeden Ayça Ayşin Turan, babasından konu açılınca gözyaşlarına hakim olamadı. "Baban ile ilişkin nasıldı, onu kaybettikten sonra hayata bakışın değişti mi?" sorusunu ise ünlü oyuncu gözyaşlarıyla şöyle yanıtladı: "Babam ile çok güzel bir ilişkimiz vardı. Babamın ölümüyle çocukluğumun bittiğini hissettim. Son bir yıldır dışarıya gülüyor ama içimden ağlıyorum."

AYÇA AYŞİN TURAN KİMDİR?

Ayça Ayşin Turan kimdir, nereli, kaç yaşında; Ayça Ayşin Turan, 1992 yılında Sinop'ta dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünde eğitimine devam ederken ilk ekran önü deneyimine 'Dinle Sevgili' adlı diziyle başlayan Ayça Ayşin Turan, ekran önündeki yolculuğuna 'Karagül' dizisindeki Ada karakteriyle devam etti. Ünlü isim Sevimli Tehlike, Ada Masalı ve Meryem dizilerinde rol aldı.