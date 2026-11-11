Doğaya 14 kurt bıraktılar! Sonrasında yaşananlar inanılmaz

ABD'deki Yellowstone Milli Parkı'nda 1995 yılında başlatılan bir doğa koruma projesi, yıllar içinde dikkat çekici sonuçlar verdi. Yaklaşık 70 yıl boyunca kurtların yaşamadığı bölgeye Kanada'dan getirilen 14 gri kurt bırakıldı. Başlangıçta yalnızca kurtları doğal yaşam alanlarına geri kazandırmayı amaçlayan proje, zamanla bitki örtüsünden diğer hayvan türlerine kadar uzanan ekolojik değişimin önemli bir parçası oldu.

70 YIL SONRA 14 KURT DOĞAYA BIRAKILDI

Yellowstone'daki kurtlar, 20. yüzyılın başlarında yoğun avlanma nedeniyle ortadan kaldırıldı. Son kurt sürüsünün 1926 yılında öldürülmesinin ardından parkta yaşayan geyiklerin genç ağaçlar üzerindeki otlama baskısı arttı. Doğal dengeyi yeniden kurmak isteyen yetkililer, 1995 yılında Kanada'dan getirilen 14 gri kurdu bölgeye bıraktı. Bir yıl sonra 17 kurt daha parka yerleştirilirken, zamanla kurtların çoğalmasıyla yeni sürüler oluştu.

KURTLAR GELDİ, GEYİKLERİN DAVRANIŞLARI DEĞİŞTİ

Kurtların yeniden Yellowstone'a yerleştirilmesiyle birlikte geyiklerin sayılarında ve beslenme alışkanlıklarında değişiklikler gözlendi. Yırtıcı hayvanların geri dönmesi, geyiklerin bazı bölgelerde daha az zaman geçirmesine neden oldu. Özellikle nehir kıyılarında yoğun şekilde tüketilen genç ağaçlar, otlama baskısının azalmasıyla yeniden gelişme fırsatı buldu. Böylece kurtların ekosistem üzerindeki etkisi yalnızca avladıkları hayvanlarla sınırlı kalmadı.

AĞAÇLAR YENİDEN BÜYÜDÜ, KUNDUZLAR GERİ DÖNDÜ

Geyiklerin beslenme alışkanlıklarındaki değişimle birlikte bazı bölgelerde söğüt, kavak ve titrek kavak gibi ağaçlar yeniden büyümeye başladı. Bitki örtüsündeki toparlanma, özellikle kunduzlar için uygun yaşam alanlarının oluşmasına katkı sağladı. Kunduzların inşa ettiği barajlar ise suyun akışını yavaşlatarak balıklar, kuşlar ve diğer canlılar için yeni yaşam alanları meydana getirdi.

Kaynak: Haberler.com