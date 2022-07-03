Ayağının tozuyla doğum günü kutladı! Nisa ve Ogeday'dan sarmaş dolaş poz - Haberler

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Ayağının tozuyla doğum günü kutladı! Nisa ve Ogeday'dan sarmaş dolaş poz

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Survivor All Satar'da aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken yarışma bittikten sonra çiftten sarmaş dolaş poz geldi. Nisa'nın doğum gününü teknede verdikleri partiyle kutlayan Ogeday, sevgilisi için romantik bir paylaşım yaptı.

Survivor 2020 ile tanınan ve geniş bir kitleye sahip olan Nisa Bölükbaşı 2022 Survivor All Star'da birinci olarak gündemin en çok konuşulan ismi olmuştu. Yarışmanın sonuna doğru 2017 şampiyonu Ogeday Girişken ile yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkan Nisa doğum gününü sevdikleriyle kutladı.

SEVGİLİSİNE DUYGUSAL NOT

Ayağının tozuyla yeni yaş günü partisi düzenleyen Nisa sevgilisi Ogeday'la romantik pozunu paylaştı. Ogeday Girişken ise şampiyon sevgilisinin doğum gününü duygusal bir notla kutladı. Ogeday notunda "Masal 24 sene önce tam bugün başladı. Mutlu sonla biten değil mutlu mutlu devam eden masalın kahramanı iyi ki doğdun" dedi.

Ayağının tozuyla doğum günü kutladı! Nisa ve Ogeday'dan sarmaş dolaş poz

BEĞENİ YAĞDI

Survivor Nisa Bölükbaşı da Ogeday ile sarmaş dolaş pozunu paylaşınca "Bu aşk değil de ne?" yorumları yağdı.

Ayağının tozuyla doğum günü kutladı! Nisa ve Ogeday'dan sarmaş dolaş poz

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Ogeday Girişken Nisa Bölükbaşı Magazin Haberler

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