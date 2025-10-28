Haberler

Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı Haber Videosunu İzle
Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Survivor 2026 daha başlamadan tartışmaların odağı oldu. Eski yarışmacı Avatar Atakan, yapımcı Acun Ilıcalı'dan önce davranarak yeni sezon yarışmacılarından Nagihan Karadere'nin adını açıkladı. Henüz resmi duyuru yapılmadan yapılan bu paylaşım, hem sürprizi bozduğu hem de profesyonellik sınırlarını ihlal ettiği gerekçesiyle büyük tepki çekti.

  • Survivor 2026 yarışmasında Nagihan Karadere'nin yarışacağı Avatar Atakan tarafından açıklandı.
  • Survivor 2026'nın ilk iki yarışmacısı Bayhan Gürhan ve Keremcem olarak belirlendi.
  • Avatar Atakan'ın açıklaması sosyal medyada tepki topladı ve yapım ekibini rahatsız ettiği iddia edildi.

Yeni sezonda "Ünlüler - All Star" formatıyla izleyici karşısına çıkacak Survivor 2026'nın ilk iki yarışmacısı kesinleşti. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, ilk olarak Bayhan Gürhan'ın kadroda yer alacağını açıklamış, ardından Keremcem'in de yarışmada olacağını duyurmuştu.

AVATAR ATAKAN AĞZINDAN KAÇIRDI

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Avatar Atakan, yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Atakan, "Herkesin merakla beklediği sezon Bayhan var, ben de çok merak ediyorum nasıl performans gösterecek," dedi. Ardından gülümseyerek, "Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah şampiyon olur, başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

ATAKAN'DAN GAF GİBİ AÇIKLAMA

Atakan'ın açıklaması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok izleyici, "Acun Ilıcalı'dan önce açıklama yapmak profesyonelliğe sığmaz" yorumlarında bulundu. Bazı takipçiler, Atakan'ın dikkat çekme amacıyla bilerek böyle davrandığını öne sürdü.

Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Yarışma formatında gizlilik ve merak unsurlarının önemli olduğunu hatırlatan izleyiciler, "Survivor sürprizlerle yaşar, Atakan bu kez sınırı aştı" yorumlarını yaptı.

YAPIM EKİBİNDEN SESSİZLİK

Acun Ilıcalı cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kulislerde, Atakan'ın açıklamasının yapım ekibini rahatsız ettiği ve bu çıkışın "erken ifşa" olarak değerlendirildiği konuşuluyor.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
Osimhen'den art arda flaş paylaşımlar

Art arda flaş paylaşımlar! Fenerbahçelilerin sabrını taşırıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.