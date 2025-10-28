Avatar Atakan'dan büyük gaf: Nagihan Karadere'nin adını ağzından kaçırdı

Yeni sezonda "Ünlüler - All Star" formatıyla izleyici karşısına çıkacak Survivor 2026'nın ilk iki yarışmacısı kesinleşti. Programın yapımcısı Acun Ilıcalı, ilk olarak Bayhan Gürhan'ın kadroda yer alacağını açıklamış, ardından Keremcem'in de yarışmada olacağını duyurmuştu.

AVATAR ATAKAN AĞZINDAN KAÇIRDI

Survivor'ın unutulmaz isimlerinden Avatar Atakan, yaptığı son açıklamayla dikkatleri üzerine çekti. Atakan, "Herkesin merakla beklediği sezon Bayhan var, ben de çok merak ediyorum nasıl performans gösterecek," dedi. Ardından gülümseyerek, "Nagihan tekrardan gidiyor, inşallah şampiyon olur, başarılar diliyorum," ifadelerini kullandı.

ATAKAN'DAN GAF GİBİ AÇIKLAMA

Atakan'ın açıklaması, sosyal medyada büyük tepki topladı. Birçok izleyici, "Acun Ilıcalı'dan önce açıklama yapmak profesyonelliğe sığmaz" yorumlarında bulundu. Bazı takipçiler, Atakan'ın dikkat çekme amacıyla bilerek böyle davrandığını öne sürdü.

Yarışma formatında gizlilik ve merak unsurlarının önemli olduğunu hatırlatan izleyiciler, "Survivor sürprizlerle yaşar, Atakan bu kez sınırı aştı" yorumlarını yaptı.

YAPIM EKİBİNDEN SESSİZLİK

Acun Ilıcalı cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Ancak kulislerde, Atakan'ın açıklamasının yapım ekibini rahatsız ettiği ve bu çıkışın "erken ifşa" olarak değerlendirildiği konuşuluyor.