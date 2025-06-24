Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği
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Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği
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Aşkı Hatırla dizisinde rol aldığı cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel, bu kez yeni imajıyla konuşuluyor. Saçının ön kısmını açtırarak tarzında dikkat çekici bir değişikliğe giden Erçel'in bu paylaşımı sosyal medyada ilgi gördü. Yeni tarzı, yorum yağmuruna neden olurken, değişimin, Sabancı ailesiyle yaşandığı iddia edilen ilişki krizinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Son dönemde Barış Arduç ile rol aldığı Aşkı Hatırla dizisinde cesur sahneleriyle sık sık gündeme gelen Hande Erçel'in, sevgilisi Hakan Sabancı'nın ailesiyle sorun yaşadığı iddia edilmişti. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın "Bu ilişkiyi bir kez daha gözden geçir" diyerek oğlu Hakan'a net bir tavır gösterdiği öne sürüldü.

Aynı akşam yapılan aile yemeğinde ise baba Ömer Sabancı'nın, eşine kıyasla daha temkinli davrandığı, ancak oğlunu medyadaki algı yönetimi konusunda uyardığı iddialar arasındaydı.

Konuyla ilgili her iki taraftan da herhangi bir açıklama gelmedi.

Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Bu gelişmelerin ardından Hande Erçel cephesinden dikkat çeken bir hamle geldi. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yeni imajını paylaştı. Saçının ön kısmını açtıran ve tarzında belirgin bir değişikliğe giden Hande Erçel'in bu paylaşımı, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Hande Erçel'in yeni saç rengi sosyal medyada pek çok yorum aldı. Saçının ön kısmını açtıran Hande Erçel sosyal medyada da pek çok yorum aldı. Hande Erçel'in bu halini görenler kendilerini tutamadı. Öte yandan Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı'nın aşkı da gündemdeki yerini koruyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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