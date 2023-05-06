Aşk yaşayan Serkan Keskin ve Meriç Aral evlilik kararı aldı

Ekranlarında iki sevilen oyuncusu Meriç Aral ve Serkan Keskin'in 5 yıl geçen ilişkileri devam ediyor. Özel hayatlarını basından uzak şekilde yaşayan başarılı oyunculardan güzel haber geldi.

TEMMUZ AYINDA DÜĞÜN YAPACAKLAR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı alan çift, geçtiğimiz hafta ailelerini tanıştırdı. İlişkilerinin ilk yıllarını gözlerden uzak geçirmeyi tercih eden Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti, bu yaz nikah masasına oturmayı planlıyor. Keskin ve Aral şu günlerde İstanbul'da temmuz ayında yapmak istedikleri düğün için mekan bakıyor.