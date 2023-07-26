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Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş

Magazin Haberleri

Mithat Can Özer'le 4 yıllık ilişkisinin geçtiğimiz haftalarda noktalayan Alina Boz, Umut Evirgen'le aşk yaşamaya başladı. Çiçeği burnunda ikili Yunanistan'a tatile çıktı. Çiftin tatil kareleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Nikah masasına oturacağı konuşulan Alina Boz, 4 yıllık sevgilisi Mithat Can Özer'den geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı. Güzel oyuncu Umut Evirgen'le ilişkisini ilan etti. İkili bir de aşk tatiline çıktı.

YUNANİSTAN'A TATİLE GİTTİLER

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer'den ayrılan Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Oyuncu, çiçeği burnunda sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti.

Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş

AŞK BACAYI SARMIŞ

Çifte, fotoğrafçı Muhsin Akgün ve ailesi de eşlik etti. Akgün'e birbirinden romantik poz veren çiftin samimi halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş

Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş

Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş

Aşk bacayı sarmış! Tatile çıkan Alina Boz ve Umut Evirgen sarmaş dolaş

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Umut Evirgen Alina Boz Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Güray Dilli :

Denizin ücra yerinde çekilen fotoğraf , reklam kokuyor. Bize ne bunlardan

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