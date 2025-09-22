Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

Magazin Bahane programında bu hafta, 8 yıllık evliliklerini bitiren Asena Çakmak ve Hasan Dere çiftinin ayrılığı masaya yatırıldı. Programda verilen detaylar, evliliğin bitiş nedeninin uzun süredir kamuoyunda tartışılan söylentilerin ötesinde, kişisel ve mesleki bir çatışmaya dayandığını ortaya koydu.

DANS KARARI KRİZE DÖNÜŞTÜ

Program sunucuları Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, ayrılığın en büyük nedenlerinden birinin Asena Çakmak'ın sahnelere dönüş kararı olduğunu vurguladı. Asena, eşiyle yaptığı özel bir görüşmede, "Ben bildiğim işe dönüyorum. Bu işi bıraktığımda oryantalin kraliçesiydim" diyerek oryantal dansa dönme kararını net biçimde ifade etti.

Bu kararın ardından Hasan Dere, ailesel değerlerini ve kendi hassasiyetlerini gerekçe göstererek bu dönüşe sıcak bakmadığını belirtti. Hasan'ın "Ben eşimi tekrar sahnede görmek istemiyorum" şeklindeki yaklaşımı, çiftin evliliğinde büyük bir kırılma yarattı.

DOSTÇA BİTEN EVLİLİKTE DERİN ÇATLAKLAR

Programda, boşanmanın sadece bir meslek tercihinden değil, zamanla artan duygusal mesafeden ve fiziksel ayrı kalmaktan da kaynaklandığı ifade edildi. Hasan Dere'nin işleri sebebiyle sık sık Almanya'da bulunması, çiftin uzun süre ayrı kalmasına neden oldu. Bu durum, ilişkilerindeki tutkunun ve temasın azalmasına yol açtı.

Asena'nın oryantal dansa dönüş kararının, evlilikteki son kırılma noktası olduğu ve bu tercihin boşanmanın habercisi haline geldiği belirtildi. Gazeteci Hakan Solaker'in ifadelerine göre: Asena, Hasan'ın bu kararı kabul etmeyeceğini biliyordu. Dansı seçti ve bunun sonuçlarını da göze aldı." Her ne kadar yollarını ayırsalar da çiftin birbirine saygı çerçevesinde veda ettiği, aralarında kötü bir ayrılık yaşanmadığı da programda altı çizilerek aktarıldı. Hakan Solaker, "Boşanma kararı kolay alınmadı. Bodrum tatiliyle evliliklerini kurtarmaya çalıştılar ama olmadı" sözleriyle sürecin duygusal yönüne dikkat çekti.

"İLK AŞKINA DÖNDÜ"

Asena Çakmak'ın sanat kariyerine dönmesi, onun yeniden kendi kimliğini bulma çabası olarak yorumlandı. Programda Gökay Kalaycıoğlu'nun şu cümle öne çıktı: Asena, sarılacak bir omuz, sıcak bir kalp bulamayınca, ilk aşkı olan dansa sarıldı."