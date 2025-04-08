Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hacı Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığını ifade eden F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

BABASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucu mahkemeye sunuldu. Test sonuçlarına göre Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99,99 oranında kesinleşti. Gelişmenin ardından Hacı Sabancı sessizliğini korurken, Arzu Sabancı devreye girerek dikkat çeken bir adım attı.

ARZU SABANCI DEVREYE GİRDİ

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre Arzu Sabancı, sürece el koyarak tüm aile üyelerini Uzay'ı kabullenmeleri konusunda ikna etti. Hatta aile içerisinde küçük Uzay ile tanışmak üzere bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi. Sabancı Ailesi'nin, yakında minik Uzay'la tanışmak için bir araya gelmesi bekleniyor.

KONUŞMALARI MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Daha önce Facebook üzerinden tanışan ikilinin WhatsApp görüşmeleri de mahkemeye sunulmuştu. Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında Fatma D. ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle: