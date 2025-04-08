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Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor

Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor
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Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA testiyle, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı. Hacı Sabancı sessizliğini korurken, Arzu Sabancı torunu Uzay'ı aileye kabul ettirdi. Sabancı Ailesi'nin yakında Uzay ile tanışacağı öğrenildi.

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hacı Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığını ifade eden F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.

BABASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ

Açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucu mahkemeye sunuldu. Test sonuçlarına göre Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99,99 oranında kesinleşti. Gelişmenin ardından Hacı Sabancı sessizliğini korurken, Arzu Sabancı devreye girerek dikkat çeken bir adım attı.

Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor

ARZU SABANCI DEVREYE GİRDİ

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre Arzu Sabancı, sürece el koyarak tüm aile üyelerini Uzay'ı kabullenmeleri konusunda ikna etti. Hatta aile içerisinde küçük Uzay ile tanışmak üzere bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi. Sabancı Ailesi'nin, yakında minik Uzay'la tanışmak için bir araya gelmesi bekleniyor.

Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor

KONUŞMALARI MAHKEMEYE SUNMUŞTU

Daha önce Facebook üzerinden tanışan ikilinin WhatsApp görüşmeleri de mahkemeye sunulmuştu. Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında Fatma D. ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:

  • Hacı Sabancı: Nerdesin?
  • F.D: Evdeyim canım.
  • H.S: Gelir misin.
  • F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?
  • H.S: Tamam saat 22.30'da gel.
  • F.D: Tamam süper.
  • H.S: 1.5 saate çık.
  • F.D: Tamam.
  • H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.
  • F.D: Ne giymemi istersin.
  • F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)
  • H.S: Çok iyi.
  • F.D: Ay beğenmene çok sevindim.
  • H.S: 1 saate gel.
  • F.D: Tamam.
  • H.S: Yola çıkınca yaz.
  • F.D: Tamam.
  • H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.
  • F.D: Taksi bekliyorum canım.
  • H.S: Binince yaz.
  • F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.
  • H.S: Sen konum atsana bakayım.
  • F.D: E-5'e çıkayım şimdi.
  • H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

çocuk sizin sonuçta ve en masumu çocuk. kabul edeceksiniz tabi

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Haber Yorumlarıalperen84:

Kadın hayatını kurtarmış helal olsun çok zekice

Yorum Beğen46
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Haber Yorumlarıerman genç :

Kabul etseler ne olacak sanki ne yükü olacak 1 çocuğun Dadılar Kreşler sonra yurtdışı özel okullara gönderirler çocuğu kucağına alıp park bahçemi gezdirecekler sanki varlığını bile hissetmezler

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Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarıy.i:

adamın eşine konuşmasına bak robot gibi duygusuz, kadın hiç birşey yokmuş gibi canıma devam , adam narsist kadın malesef prestij için bütün varını yogunu verecek kıvamda .cok kotu bır tablo

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Haber Yorumlarıalbatros :

iyi yere tezgah açmış...

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Haber Yorumlarıaysun:

Arzu hanim = iyi insan, mert insan.

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

kadının yazışmalarına ve tipine bakılacak olursa kendini sabancılara yamamak için 40 takla attığı anlaşılıyor.. canım canım canım.

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