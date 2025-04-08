Arzu Sabancı'dan sürpriz hamle! Hacı Sabancı'nın evlilik dışı çocuğu aileye giriyor
Hacı Sabancı hakkında açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı DNA testiyle, 4 yaşındaki Uzay'ın babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı. Hacı Sabancı sessizliğini korurken, Arzu Sabancı torunu Uzay'ı aileye kabul ettirdi. Sabancı Ailesi'nin yakında Uzay ile tanışacağı öğrenildi.
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hacı Sabancı ile geçmişte ilişki yaşadığını ifade eden F.D., 4 yaşındaki oğlu Uzay'ın babasının Sabancı olduğunu iddia ederek mahkemeye başvurmuştu.
BABASI OLDUĞU KESİNLEŞTİ
Açılan babalık davasında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucu mahkemeye sunuldu. Test sonuçlarına göre Hacı Sabancı'nın, Uzay isimli çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99,99 oranında kesinleşti. Gelişmenin ardından Hacı Sabancı sessizliğini korurken, Arzu Sabancı devreye girerek dikkat çeken bir adım attı.
ARZU SABANCI DEVREYE GİRDİ
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre Arzu Sabancı, sürece el koyarak tüm aile üyelerini Uzay'ı kabullenmeleri konusunda ikna etti. Hatta aile içerisinde küçük Uzay ile tanışmak üzere bir organizasyon düzenleneceği öğrenildi. Sabancı Ailesi'nin, yakında minik Uzay'la tanışmak için bir araya gelmesi bekleniyor.
KONUŞMALARI MAHKEMEYE SUNMUŞTU
Daha önce Facebook üzerinden tanışan ikilinin WhatsApp görüşmeleri de mahkemeye sunulmuştu. Mahkemeye sunulan WhatsApp yazışmalarında Fatma D. ile Hacı Sabancı arasında yapıldığı iddia edilen görüşmeler şöyle:
- Hacı Sabancı: Nerdesin?
- F.D: Evdeyim canım.
- H.S: Gelir misin.
- F.D: Gelirim, yarım saate çıkarım olur mu?
- H.S: Tamam saat 22.30'da gel.
- F.D: Tamam süper.
- H.S: 1.5 saate çık.
- F.D: Tamam.
- H.S: Bekliyorum ne giyeceksin.
- F.D: Ne giymemi istersin.
- F.D: Bunu düşünüyorum hayatım (Elbise görseli)
- H.S: Çok iyi.
- F.D: Ay beğenmene çok sevindim.
- H.S: 1 saate gel.
- F.D: Tamam.
- H.S: Yola çıkınca yaz.
- F.D: Tamam.
- H.S: Müsaitim bekliyorum nerdesin.
- F.D: Taksi bekliyorum canım.
- H.S: Binince yaz.
- F.D: Çıktım canım. Konum atar mısın.
- H.S: Sen konum atsana bakayım.
- F.D: E-5'e çıkayım şimdi.
- H.S: Ne içersin ne hazırlayayım viski?