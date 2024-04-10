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Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın

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İnci Taneleri dizisiyle ekranlara dönen Yılmaz Erdoğan'ın 2 yıldır Cansu Taşkın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. İlişkinin ortaya çıkmasıyla ikilinin sarmaş dolaş görüntüleri de gündeme geldi. Magazin camiasından büyük yankı uyandıran çift tepki çekerken Armağan Çağlayan'dan destek geldi.

"BİRBİRLERİNİ SEVİYORLAR BİZE NE?"

Yaş farkından dolayı eleştiri yağmuruna tutulan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın ilişkisine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Çağlayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Günlerdir bıkmadan, usanmadan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ı paramparça ediyorsunuz! İki yetişkin insan birbirini sevmiş, aşık olmuş, bir ilişki yaşıyorlar. Mutlular... Kimsenin kimseden şikayeti yok. Size ne bu ilişkiden? Size ne ? Bana ne? Hayat onların. Birbirlerini seviyorlar bize ne? Rahat bırakın insanları. Bir huzurla kimse kimseyi sevmesin mi? Bence inadına artık daha çok sevsinler, birbirlerine daha sıkı sarılsınlar. Bırakın yakasını insanların… Yeter da!"

Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkına'a destek: İnsanları rahat bırakın

Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkına'a destek: İnsanları rahat bırakın

Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkına'a destek: İnsanları rahat bırakın

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Magazin

Armağan Çağlayan Yılmaz Erdoğan Cansu Taşkın Çağlayan Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

İsmail Sari:

ünlüler için normal ama normal bir vatandaş olsa kıyameti koparırsınız

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birol atess:

Biz rahat biraktikta hatta umru deil kimsenin nasil performanslari diye surekli karsimizdalar telefonumu birakalim ??

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Sedat Açıkgöz:

kimse onlara karışmıyor onlar yaşadıklarını milletin gözünün içine sokuyor.

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