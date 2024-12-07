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Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp
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Haberler
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Annesinin cenaze namazı için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii'ne gelen ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, kendisi ile selfie çekilmek isteyen vatandaşlar nedeniyle zor anlar yaşadı. Çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan selfie çılgınları, ısrarlı tutumlarıyla pes dedirtti.

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, annesini Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurladı. Cenaze için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii'ne gelen ünlü sanatçı, kendisi ile selfie çekilmek isteyen vatandaşlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

SARIGÜL VE TANRIKULU YALNIZ BIRAKMADI

Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

SELFİE ÇILGINLARI PES DEDİRTTİ

Kırmızıgül, annesini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamazken daha önce de birçok cenazede şahit olduğumuz selfie çılgınlığı burada da kendini gösterdi. Annesinin cenaze namazı için camiye yürümeye çalışan ünlü şarkıcı, selfie çekilmek isteyenler yüzünden zor anlar yaşadı. Çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan selfie çılgınları, ısrarlı tutumlarıyla bir kez daha pes dedirtti.

Cenaze töreninden kareler;

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımekanci1 genc:

Bu selficiler ölü yerinde bile rahat durmuyo siz nasil bi varliksiniz Allah sizi bildigi gibi yapsin

Yorum Beğen63
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıUD:

Pkk cenazesi?

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme55
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Haber YorumlarıCrm:

insanlıktan nasibini almamış mahluklar, adam annesini kaybetmiş, biraz insan olmayı deneyin bari..

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıFatih Kara:

Çok görmemek lazım. Hayran kitlesi empatiden uzak kalmış.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme9
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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

yolda görsem dönüp bakmam

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıTamOsmanli:

Ne cahil milletiz.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıAhmet null:

O kişilerde beyin olsada kullanamadığı açık

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMurat Celik:

Sarıgül ile tanrıkulu'nun bu cenazede ne işi var onlar anlamadım

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