Annesinin cenazesinde Mahsun Kırmızıgül'e büyük ayıp

Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü isim, annesini Diyarbakır'da son yolculuğuna uğurladı. Cenaze için Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii'ne gelen ünlü sanatçı, kendisi ile selfie çekilmek isteyen vatandaşlar nedeniyle zor anlar yaşadı.

SARIGÜL VE TANRIKULU YALNIZ BIRAKMADI

Mahsun Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.

SELFİE ÇILGINLARI PES DEDİRTTİ

Kırmızıgül, annesini son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamazken daha önce de birçok cenazede şahit olduğumuz selfie çılgınlığı burada da kendini gösterdi. Annesinin cenaze namazı için camiye yürümeye çalışan ünlü şarkıcı, selfie çekilmek isteyenler yüzünden zor anlar yaşadı. Çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından uzaklaştırılan selfie çılgınları, ısrarlı tutumlarıyla bir kez daha pes dedirtti.

Cenaze töreninden kareler;