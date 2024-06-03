Annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e Ceza'dan başsağlığı mesajı

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer'in annesi Serpil Özyavuz, akciğer kanserine yenik düştü. Rapçi Ceza ise, annesini kaybeden Sagopa Kajmer'e başsağlığı diledi.

Türkiye'nin sevilen rap sanatçılarının başında gelen "Sagopa Kajmer" lakaplı Yunus Özyavuz, anne acısıyla yıkıldı. Ünlü ismin uzun süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annesi, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. 2 gün önce yoğun bakıma kaldırılan 71 yaşındaki anne Serpil Özyavuz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CEZA VE SAGOPA KAJMER ARASINDA BUZLAR ERİDİ

Sagopa Kajmer'e ilk taziye mesajlarından biri ise Rap müziğinin efsane ismi Ceza'dan geldi. Ceza, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Başın sağolsun, çok ağır bir acı. Sana ve ailene sabır diliyorum." ifadelerini kullandı. Sagopa Kajmer de başsağlığı dileyen Ceza'ya "Çok teşekkürler Ceza. Ölüm gününde düşmanlıklar ölür ve acılar paylaşılır." diyerek yanıt verdi.

SAGOPA KAJMER KİMDİR?

7 Ağustos 1978'de Samsun'da doğan Sagopa Kajmer, lise eğitiminden sonra yerel bir radyoda DJ olarak işe başladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Kajmer,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Fars Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. 1998'de Kuvvetmira adlı rap grubunu kurdu ve grupta Silahsız Kuvvet adıyla yer aldı. Türk rap sanatçılarının 1999 yılında çıkardığı rap albümü olan Yeraltı Operasyonu'nda yer aldı.

Sagopa Kajmer

Başta Silahsız Kuvvet mahlasını kullanan sanatçı, sonraları Sagopa Kajmer ismini kullanmaya başladı ve Sagopa Kajmer isimli bir albüm çıkardı. Bu albümden sonra On Kurşun'u, 2004'te de Bir Pesimistin Gözyaşları'nı piyasaya sürdü. G.O.R.A filminin müziklerini yapa Kajmer, 11 Ağustos 2005'te kendi plak şirketi Melankolia Müzik'i kurdu.