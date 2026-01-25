Ankara'dan dünyaya açılan metal grubu: DRAGONBORN

Ankara çıkışlı metal grubu DRAGONBORN, Yüzüklerin Efendisi ve Game Of Thrones'tan ilham alan kostümleri, sinematografik sahne şovları ve uluslararası turne hedefleriyle dikkat çekiyor.

Ankara çıkışlı müzik grubu DRAGONBORN, sahne performanslarını yalnızca bir konser olmaktan çıkararak, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones evrenlerinden ilham alınan özel kostümler ve dramatik anlatımlarla gerçekleştiriyor. Grup, tamamen kendileri için tasarlanan ve özel olarak üretilen bu kostümlerle sahneyi bir film setine çevirirken, Türkiye'de bugüne kadar benzeri görülmemiş ölçekte ve kurguda iddialı sahne şovlarına hazırlanıyor.

DRAGONBORN, görsel dünyasını yalnızca sahneyle sınırlı tutmuyor. Yönetmen Haktan Balkan imzası taşıyan ve grubun 'Execution' adlı parçası için çekilen klip, sinema filmi estetiği, karanlık atmosferi ve güçlü anlatımıyla dikkati çekiyor. Bu yapım, grubun müzikal kimliğini görsel bir hikayeye dönüştürürken, DRAGONBORN'un uluslararası vizyonunu da ortaya koyuyor.

Türkiye'de dünya çapında tanınan metal devleriyle aynı sahneyi paylaşacağı konserlerin ardından grup, rotasını Rusya ve Asya-Pasifik bölgesine çevirerek kapsamlı turne hazırlıklarına başladı. Sahne şovları, sinematografik anlatımı ve küresel hedefleriyle DRAGONBORN, yalnızca bir müzik grubu olmanın ötesine geçerek, Türkiye'den çıkan yeni nesil bir fantastik metal anlatısı inşa etmeye hazırlanıyor.

"Kostümler ve tema olarak daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyoruz"

DRAGONBORN gitar-vokali Ekrem Kani şu açıklamalarda bulundu:

"Uzun yıllardır ortaçağ epik metal icra ettik ama bu defa daha farklı bir konseptle karşınızdayız. Kostümler ve tema olarak daha farklı bir şekilde ortaya çıkıyoruz. İzlediğimiz filmler, Yüzüklerin Efendisi ve Game of Thrones gibi diziler, okuduğumuz kitaplar ve oynadığımız oyunlar üzerine yıllarca çalıştık ve grubu kurarken şarkı sözleri olsun, melodiler olsun, bunları örnek alarak hareket ettik. Aslında Türkiye'de bu tarz kostümler ve sahne şovu anlamında çok fazla grup yok, olanları da yeterli görmüyoruz. Biz globale oynamak istiyoruz, açıkçası büyük grup olmak bunu gerektiriyor. Kostümlerimizi seçerken izlediğimiz filmlerdeki karakterleri düşünerek hareket ettik ve çok iyi bir ekiple bu işe soyunduk. Şarkılarımızda kendi oluşturduğumuz bir evrenimiz var; bu evrende çeşitli savaşların olduğu, kabilelerin yıkıldığı, ejderhalar ve doğaüstü güçlerin yer aldığı bir dünya oluşturduk, tıpkı oyunlardaki gibi."

"Rusya ve Asya-Pasifik turnelerimize hazırlanıyoruz"

İlk konserlerini Norveçli dünya devi Sirenia ile vereceklerini belirten Kani, "Haziran ayında da Belarus'tan çıkan en büyük müzik grubu olan KAIRA ile Türkiye turnesine çıkıyoruz. Bunların sonrasında da Rusya ve Asya-Pasifik turnelerimize hazırlanıyoruz, bu turnelerin ön anlaşmalarını tamamladık. Türkiye'de sahne şovuna önem veren bir grup bilmiyoruz, sadece Hayko Cepkin'i istisna olarak ayrı tutabiliriz. Rusya turnesi öncesinde de Rusların çok sevilen bir Kozak halk şarkısı olan 'Tam shli dva brata', 'Orada yürüyen iki kardeş vardı' adlı eseri, Kozak korosu ile birlikte rock versiyonuyla seslendireceğiz" dedi. - ANKARA