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Angelina Jolie'den ağızları açık bırakan itiraf: Kendimi öldürtmek için kiralık katille görüştüm

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Dünyaca ünlü yıldız Angelina Jolie, 22 yaşındayken psikolojik sorunlar yaşadığını ve hayatını sonlandırmak için kiralık katille iletişime geçtiğini itiraf etti.

Brad Pitt ile yaşadığı aşkla dünya çapında konuşulan Angelina Jolie, yıllar önce geçirdiği sıkıntılı günler nedeniyle ölümü düşündüğünü ve bunun için de harekete geçtiğini söyledi.

Bir röportajında 22 yaşındayken psikolojik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Jolie, hayatına son vermek için plan yaptığını itiraf etti. Ailesi ve sevenlerinin intiharını ihmal olarak görmemesi için bir kiralık katille irtibata geçtiğini söyleyen Jolie, New York'ta bu tarz insanların kolaylıkla bulunabildiğini de belirtti. Jolie, kiralık katilin kendisinden kararını bir kez daha gözden geçirmesini istemesiyle her şeyden vazgeçtiğini ve hayatını değiştirdiğini söyledi.

Angelina Jolie'den ağızları açık bırakan itiraf: Kendimi öldürtmek için kiralık katille görüştüm

Haberler.com / Şaziye Ceyhan - Magazin

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