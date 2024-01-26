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Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı

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Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Twitter'da milyonlarca kez görüntülenen fotoğraflar, platform tarafından kaldırıldı.

ABD'li şarkıcı Taylor Swift'in, yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları, seçilmesinin ardından sosyal medyada paylaşıldı.

MİLYONLARCA HAYRANINI ENDİŞELENDİRDİ

Fotoğraflar, özellikle Twitter'da hızla yayılarak milyonlarca kez görüntülendi, ancak platform tarafından fotoğraflar kaldırıldı. Bu olay, sanatçının dünya genelindeki milyonlarca hayranını endişelendirdi. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, bu tür yapay zeka ürünlerinin sanatçıların mahremiyetini tehdit ettiği bir gerçek olarak ön plana çıkıyor. Müstehcen fotoğraflarının yayınlanmasından sonra Taylor'ın çevresi gerekli adli adımları atacağını söyledi.

Amerikalı şarkıcı Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları sosyal medyada yayınlandı

KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILMALI

Öte yandan, Swift'in evinin önünde ısrarla bekleyen hayranı David Crowe'un, şarkıcıyı taciz etmekle suçlanarak üç kez tutuklanması, sanat dünyasındaki ünlülerin güvenlik zorluklarına dair genel bir endişeyi de gündeme getiriyor. Crowe'un bu tür suçlamalara maruz kalması, sanatçıların kişisel güvenlik önlemlerini artırmalarının ve hayranlarıyla kurdukları ilişkilere daha dikkatli yaklaşmalarının bir nedeni olarak değerlendirilebilir. Swift'in bu olaylar sırasında evde olup olmadığı ise belirsizliğini koruyor.

Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı! Platform hızlıca kaldırdı

Taylor Swift'in yapay zeka tarafından oluşturulan müstehcen fotoğrafları yayınlandı! Platform hızlıca kaldırdı

Kaynak: SonDakika.com / Magazin

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