Altınkelebek'te yaşanan olaylar hakkında açıklama

Altınkelebek'de bazı kişiler sahnedeki sanatçıya saygısızlık yaptığı için oyun oynadım. Yoksa öfkelenecektim.

Spotify'ın yılın en çok dinlenen 50 şarkısı listesinin Top 10'una altı şarkı ile giren Semicenk hiç bir şeyi planlayarak yapmadığını, başarısının nasip işi olduğunu söyledi.

ÜÇ KURUŞA BEŞ SAAT ŞARKI SÖYLEDİĞİMİ BİLİRİM

Babam disiplinli biri baba, katı kuralları vardır. Ben biraz sorumsuz olduğum için beni düzeltmek için çok uğraştı. İlk gitarımı annem aldı. İlk destekçim annemdir. Annem sorgusuz sualsiz destekledi.

Babam madem müzik yapmak istiyorsun bu işin eğitimini almak zorundasın dedi. Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları bu yüzden bitirdim. İyi ki de bitirdim.

En etkili şarkılarımı üniversitede taptım. Bir taraftan okuyup bir taraftan gece mekanlarında sahne alıyordum. Üç kuruşa beş saat şarkı söylediğimi bilirim. O günlerle gurur duyuyorum.

MÜSLÜM GÜRSES'İ ÖRNEK ALIYORUM

Subay bir babanın çocuğu olduğum için çocukluğumda çok yer gezdik. Diyarbakır Lice'de de kaldım, Mersin Mut'da da. Sürekli yeni arkadaşlar edindim, yeni insanlar tanıdım.

Anadolu Rock dinleyerek büyüdüm. Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço feyz aldığım ustalardır. Bir yandan tabii Müslüm Gürses. Müslüm Gürses'i örnek almaya çalışıyorum. Özellikle hiç insan ayırt etmemesini… Okadar büyük bir usta ki onun dört nasihatından ikisini bile yapabilmek için 40 fırın ekmek yemek lazım.

KAŞLARIMI BEĞENİYORUM

En kötü huyum çabuk sinirlenmem. Bir de birazcık sorumsuzum. Dörtte randevu olan bir yere saat 6: 00'da gelebilirim. En sevdiğim özelliğim ise sanıyorum ben hiç kibirlenmedim. Dış görünüş olarak genelde kaşlarımı övüyorlar ben de kaşlarımı beğeniyorum.

KIVANÇ ABİ'YE YAPILAN SAYGISIZLIĞI GÖRMEZDEN GELEBİLMEK İÇİN OYUN OYNADIM

Altın Kelebek mevzusuna gelirsek kesinlikle yapılan organizasyona, orada emeği geçen kişilere asla saygısızlık yapmadım, yapmam da. Ben bizim gibi ödül almaya gelen bazı insanların tavırlarından çok rahatsız oldum.

Benlik bir yer değilim. Az önce de söyledim ben çok çabuk öfkelenen biriyim. Oyun oynadığım zaman rahatlıyorum. Yoksa kimseye saygısızlık yaptığımdan değil. Şu da söylendi o sırada Sahnede Kıvanç abi vardı Kıvanç Tatlıtuğ, O sırada ben oyun oynuyormuşum.

Ben ona saygısızlık olsun diye yapmadım. Tam tersi ona saygısızlık olarak yapılan pekçok şey vardı etrafımda onları görmemek, duymamak için kendimi kapattım.

AŞKA İNANIYORUM AMA KALICI BİR ŞEY OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM

Aşka inanıyorum ama kalıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben özel hayatın özel kalması gerektiğini düşünüyorum bu yüzden kız arkadaşımla beni görmediniz. Ama belli olmaz yarın öbür gün sosyal medyaya bir fotoğraf koyabilirim. Ama benim şöhretim yüzünden ona tepki verilmesini istemem.