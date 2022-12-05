Altın Kelebek'te ödül alan Sefo, kıyafetiyle tiye alındı: Robot Babür olmuş

Pantene Altın Kelebek'te En İyi Rapçi Ödülü'nü alan Sefo, dans performansı ve kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Dansçılarıyla yaptığı dansla dikkatleri üzerine çeken rapçi, kıyafetiyle de yıllar önce yayınlanan İyi Aile Robotu dizisindeki Babür'e benzetildi.

Tutsak ve Isabella gibi şarkılarıyla adından söz ettiren ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sefo, dün akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde En İyi Rapçi Ödülü'nü aldı. Ödülünü almak için sahneye çıkan rapçi, performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

SEFO: NE OLURSA OLSUN HEYECANINI KAYBETMEMELİ

Ödülünü Bengü'nün elinden alan Sefo, konuşmasında "Bu ödüle beni layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımda olan aileme ve ekibime de çok teşekkür ederim. Heyecanlanarak yaptığım şarkıların böyle karşılık bulması benim için çok özel bir his. Zaten insan ne olursa olsun heyecanını kaybetmemeli diyorum" dedi.

KIYAFETİYLE ROBOTO BENZETİLDİ

Sefo, ödül aldığı gecede bir de performans sergiledi. Dansçılarıyla sahneye çıkan Sefo, sevilen şarkılarını okudu. Rapçi karanlıkta parlayan kıyafetiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Tarzıyla dikkat çeken Sefo, yıllar önce yayınlanan İyi Aile Robotu dizisindeki robot Babür'e benzetildi.