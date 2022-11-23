Alparslan: Büyük Selçuklu 37. Bölüm Fragman izle

TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin son bölümünün ardından 37.bölüm fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanır? İşte bilgiler..

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 37. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPASLAN :BÜYÜK ELÇUKLU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı? Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı? Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler. Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır. Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan