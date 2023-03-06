Yakışıklı oyuncu Alp Navruz, gönlünü rol arkadaşı İrem Yüksel'e kaptırdı
Magazin Haberleri
Ayça Ayşin Turan ile ilişkisini bitirdikten sonra adı İlayda Alişan ile anılan Alp Navruz'un gönlünü rol arkadaşı İrem Yüksel'e kaptırdığı ortaya çıktı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, sessizliklerini koruyor.
Rol aldığı projelerdeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren yakışıklı oyuncu Alp Navruz, geçtiğimiz aylarda Ada Masalı dizisindeki rol arkadaşı Ayça Ayşin Turan ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktaladı. Turan'ın ardından adı İlayda Alişan ile anılan Alp Navruz'un sevgilisi ortaya çıktı.
İLİŞKİLERİNİ GİZLİ YAŞIYORLAR
Yakışıklı oyuncunun başrol oynadığı Yürek Çıkmazı dizisindeki 28 yaşındaki rol arkadaşı İrem Yüksel ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. İki genç oyuncunun rol aldıkları Yürek Çıkmazı dizisine gölge düşürmemek için ilişkilerini gözlerden uzak yaşamaya dikkat ettikleri ileri sürüldü.