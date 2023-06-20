Konserde korkunç kaza! Yüzünü mekanizmaya vuran Helene Fischer kanlar içinde kaldı

Alman pop yıldızı Helene Fishcher, sahnedeki trapezden sallanırken korkunç bir kaza yaşadı. Dans ederken kontrolünü kaybeden şarkıcı yüzünü mekanizmaya çarptı. Burnunda derin bir yara oluşan şarkıcı, kanlar içinde kalırken Fishcher'in tedavi altına alındığını ve yaralanmanın ciddiyeti hakkında henüz bilgilerinin olmadığını söylendi.

Alman pop yıldızı Helene Fishcher, sahnedeki trapezden sallanırken yüzünü mekanizmaya çarpınca kanlar içinde kaldı. Ünlü isim, yaşadığı kazanın ardından sahnesine devam etti. 38 yaşındaki Fishcher, kazanın meydana geldiği sırada ironik bir şekilde "Yaralar" adlı şarkısını söylüyordu.

KAZAYA RAĞMEN GÖSTERİYE DEVAM ETTİ

Helene'nin yüzü, burnundaki oluşan derin kesikten dolayı kanla kaplandı. Ancak cesurca, Yaralar adlı şarkısını bitirmeye çalıştı ve sonra konserini kesti. Şarkının sonunda ekibi tarafından sahneden alınan şarkıcı seyircilerin endişelendiğini görünce "Önce bunu temizlemem gerekiyor, sevgililerim. Her şey yolunda" dedi.Ancak konser 15 dakika sonra "tıbbi zorunluluk" nedeniyle iptal edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alman gazetesi Bild, kazanın meydana geldiği sırada "tuhaf bir sesin" duyulduğunu bildirdi. Başka bir iddiaya göre, bir seyircinin, yüzündeki kanı büyük ekranlarda görünce şokla ağladığı belirtildi. Konser organizatörü Live Nation adına bir sözcü, Fishcher'in tedavi altına alındığını ve yaralanmanın ciddiyeti hakkında henüz bilgi bulunmadığını ifade etti.

PROVA ESNASINDA KABURGASINI KIRMIŞTI

Helene'nin akrobatik performanslarıyla tanınır ve bu yılın mart ayında prova sırasındaki bir kaza sonucu kaburga kemiğini kırmıştı. Ancak Instagram'da duyurduğu gibi, 11 Nisan'da Hamburg'da planlandığı gibi turnesine başladı. Helene'nin stadyum turu, planlanan yaz tatilinin ardından ağustosta Köln'de devam edecek. Kendisi, tehlikeli hünerler ve muhteşem vokallerle dolu sirk esintili gösterileriyle tanınıyor.