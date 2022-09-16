Alkolün dozunu kaçıran Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'ya küfürler savurdu

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'ya giden Burak Deniz, dün gece bir otelde alkolün dozunu kaçırınca taşkınlık çıkardı. Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz, oyuncuya küfürler yağdırdı. Şahinkaya'nın sevgilisinin Deniz'in üzerine yürümesiyle tartışma iyice büyüyünce araya çevredekiler müdahale etti.

Rol aldığı yapımlardaki başarısıyla sık sık adından söz ettiren oyuncu Burak Deniz, Serenay Sarıkaya'yla oynadığı Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'ya gitti. Oyuncu dün akşam gittiği bir otelde Nilperi Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi'nin oturduğu masaya giderek olay çıkardı.

NİLPERİ'YE KÜFÜR ETTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; ünlü oyuncu, Altın Koza Film Festivali nedeniyle sevgilisi Emre Yusufi'yle Adana'ya giden Nilperi Şahinkaya'nın oturduğu masaya birkaç kez gidip geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Deniz'in taşkınlık çıkarmasından rahatsız olan Şahinkaya masadan kalktı. Şahinkaya'ya "S…r git" diye küfür eden Burak Deniz arkasından da "Or…" diye bağırdı.

NİLPERİ'NİN SEVGİLİSİ, BURAK DENİZ'İN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Şahinkaya'nın sevgilisi Emre Yusufi, bunun üzerine Burak Deniz'in üzerinde yürüdü. Tartışmanın büyümesiyle araya Yusufi'nin arkadaşı da girdi. İyice sinirlenen Deniz, herkesin içinde "Bana mı vuracaksın, vur hadi" diye bağırmaya devam etti. Çevredekilerin müdahalesiyle Burak Deniz otelden uzaklaştırıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İSTEDİ

Olay sonrası Deniz'in o otelde kalmadığı Şahinkaya ve sevgilisini de tanımadığı öğrenildi. Emre Yusufi'nin tartışmanın ardından otelde kamera kayıtlarını istediği da ortaya çıktı.