Ordu Korgan'da oğlunun ardından anne de husumetli aileyle çıkan olayda vurularak öldü

Ordu'da iki gün önce arazide yaşanan yol verme kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Orhan Artça'nın annesi Nezaket Artça (62) da husumetli oldukları aileyle yaşanan olayda tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, Korgan ilçesi Yenipınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki gün önce oğlunu bıçaklayan kişinin ailesinin evine giden Nezaket Artça, burada akrabaları da olan Emine A.'yı (72) evin yanındaki ahırın önünde başından kürekle yaraladı. Bunun üzerine olayı gören Hacer E. (52), annesini yaralayan Nezaket Artça'ya ruhsatlı tabancayla ateş etti. Nezaket Artça olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda yaralanan Emine A., ilk müdahalesinin ardından Korgan Devlet Hastanesi'ne, sonrasında ise Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Hacer E. ise polis ekiplerince cinayette kullanılan tabancayla birlikte gözaltına alındı.

İki gün önce oğlunu kaybetmişti

Öte yandan 6 Ekim tarihinde Korgan ilçesinde arazide yaşanan yol verme kavgasında Orhan Artça (40), akrabası olan İbrahim E. (26) tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Korgan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından yakalanan İbrahim E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ayrıca iki gün önce işlenen cinayetin zanlısı İbrahim E.'nin Hacer E.'nin oğlu, Emine A.'nın ise torunu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı