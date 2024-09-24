Alişan ile Hayata Gülümse CANLI İZLE! 24 Eylül Alişan yeni bölüm İZLE! TRT 1 Alişan yeni bölüm FULL İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alişan ile Hayata Gülümse, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Alişan'ın neşeli sunumu ve birbirinden özel konuklarıyla dolu dolu geçen program, seyircilerden büyük ilgi görüyor. İzleyiciler, programın yeni bölümünü izlemek için araştırmalar yapıyor ve arama motorlarında "Alişan ile Hayata Gülümse yeni bölüm" sorgularını yoğun şekilde aratıyor. İşte Alişan ile Hayata Gülümse'yi canlı izlemek isteyenler için gerekli bilgiler ve izleme linki!

ALİŞAN KİMDİR?

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinin Şişhane semtinde dünyaya geldi. Aslen Zaza kökenlidir ve Bingöllüdür. Müzik yeteneği, küçük yaşlarda ailesi tarafından anlaşıldı. Henüz iki yaşındayken, İbrahim Tatlıses'in "Sabuha", İzzet Altınmeşe'nin "Maden Dağı" adlı türkülerini ezbere okurdu. Okul yıllarında öğretmenleri ders arasında Alişan'a türkü söyletirlerdi. Bu, liseyi bitirene dek sürdü. Lise 1. sınıftayken, babasının maddi desteğiyle ilk kasetini yaptı. Ancak bunu, gerçek bir kaset çalışması olarak kabul etmiyor. İlk albümü 'Derdo - Elazığ'ın Güzelleri' albümünü 1991 yılında çıkartmıştır. İkinci albümü 'Delimisin Ne' albümünü 1994 yılında çıkartmıştır. Aşık Oldum'u 18 Nisan 1996 tarihinde Kral Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı.

Dedesi ve dayısının yakın dostu olan, Prestij Müzik'in ortağı Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedilen Alişan, daha sonra firmanın diğer ortağı Mahsun Kırmızıgül'ün de desteğiyle ikinci albümü 'Sana Bir şey Olmasın'ı 25 Ekim 1997'de piyasaya çıkardı. Albümün çıkış parçası "Kralı Gelse" adlı parçayla müzik dünyasında büyük yankı uyandırdı. 1998 yılında yayımlanmaya başlayan Aynalı Tahir adlı diziyle Televizyon dünyasında yepyeni bir döneme imzasını attı.

2005 yılında çalıştığı Avrupa Müzik ile yeniden anlaşan şarkıcı, 3 Haziran 2016 tarihinde "Ölümsüz Aşklar" adında yeni bir single çıkarmıştır. Şarkının klibinde Çağla Şıkel eşlik etmiştir. 2016 yılından beri 360 TV'de Çağla Şıkel ile birlikte Herşey Dahil programını sundu. 2020-2021 yılları arasında Star TV ekranlarında yayımlanan Demet ve Alişan'la Sabah Sabah programını Demet Akalın ile birlikte sundu ve 28 Mayıs 2021'de program bitti.

ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE CANLI İZLE!

Alişan ile Hayata Gülümse programı hafta içi her gün saat 10.30'da TRT 1 ekranlarında yayınlanmaktadır.