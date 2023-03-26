Ali Sunal'da Güldür Güldür açıklaması: Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok

Show TV'de yayımlanan Güldür Güldür programında depremle ilgili yaptığı konuşmanın ardından programdan ayrıldığı iddia edilen Ali Sunal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bir yere gittiğim yok, git diyen de yok" diyerek yalanladı.

Son dönemde skeçlerle gündeme damga vuran Komedi skeç programı Güldür Güldür'ün suncusu Ali Sunal, üç hafta önce yayımlanan programda depremle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu. Ali Sunal'ın bu açıklamalardan sonra programdan ayrılacağı iddia edildi.

İDDİALARI YALANLADI

Ali Sunal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı. Bir yere gitmediğini söyleyen Sunal, yola devam ettiklerini belirtti: "Efendim iyi pazarlar. Dün 'Güldür Güldür' kanalımız Show TV'de yayındayken benim ayrıldığım gibi asılsız bir bilgi yayılmış. Bir yere gittiğimiz yok, git diyen de yok. Kanalımızda, bir parçası olmaktan gurur duyduğum programımızla devam ediyoruz. Hepinize sevgiler saygılar."