Ali Sunal... ANNESİNDEN NOSTALJİK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI!

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal, 46 yaşına girdi. Gül Sunal, sosyal medya hesabından yayınladığı nostaljik karelerle oğlunun yeni yaşını kutladı. Babası gibi oyunculuğu seçen Ali Sunal ise doğum gününde bir gazete kupürü paylaşıp, takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Gül Sunal, bugün 46 yaşına giren oğulları Ali Sunal'ın doğum gününde dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

"HEP BENİM BEBEĞİMSİN"

sosyal medya hesabından oğlunun doğum gününü kutlayan Gül Sunal, paylaştığı nostaljik fotoğrafların altına duygusal bir not düştü.

Doğum günü kutlamalarını çok seversin Alim. Albümlerden bir ve iki yaşlarındaki fotoğraflara baktım. Benim için hiç büyümedin, hep benim bebeğimsin. Bugün beraber olamasak da dönünce kutlarız doğum gününü canım yavrum.

"DOĞDUĞUMU HABER VEREN BAŞLIKLARDAN BİRİ"

Sosyal medyada gündem olan paylaşıma kalp emojisi ve "Annem" mesajıyla cevap veren Ali Sunal, kendi sosyal medya hesabında esprili bir gönderiye yer vermeyi de ihmal etmedi.

1977 yılına ait 'Salako baba oldu' başlıklı bir gazete kupürünü yayınlayan ünlü oyuncu, "22 Eylül... Evet, ben doğdum. Buyurun bu da doğduğumu haber veren başlıklardan biri" mesajını yazdı.