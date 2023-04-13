Ali Özbir, deprem paylaşımına 'sütyen' yorumu yapan kadına tepki gösterdi: Allah belanı versin pislik

Esra Erol'un eşi Ali Özbir, sosyal medyada bir deprem paylaşımına sütyeniyle ilgili yorum yapan kadına tepki göstererek "Allah belanı versin pislik utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya" dedi.

2010 yılında başarılı sunucu Esra Erol ile nikah masasına oturan Ali Özbir, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özbir son olarak depremle ilgili yapılan bir paylaşıma gelen gelen yoruma tepki gösterdi.

"ALLAH BELANI VERSİN PİSLİK"

Ali Özbir, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'ın sol halinin paylaşıldığı gönderiye "Hikayem sütyenimde" diyerek yorum yapılmasına sessiz kalamadı. Kadının yorumuna tepki gösteren Özbir, "Allah belanı versin pislik! Utanmıyorsun bir de bu sayfaya yazmaya" dedi.