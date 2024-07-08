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Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi

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Daha önce yaptığı bir açıklamada "Kıyafeti eleştirmek tacizdir" diyen Aleyna Tilki, sahneye süper mini bir şort ve kısa bluzla çıktı. Tilki'nin tarzını hiç beğenmeyen birçok kullanıcı "İmkanın varken insanların içine bu kıyafetle nasıl çıkarsın" yorumu yapıldı.

Son dönemde sahneye çıkmasının engellendiğini ileri süren Aleyna Tilki, önceki akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Genç şarkıcının sahne tarzı ise hiç beğenilmedi.

KIYAFETİ ÖZENSİZ BULUNDU

Şarkılarının yanı sıra kıyafet tercihi ve yaptığı açıklamalarla sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki, Bodrum'daki sahnesine süper mini siyah şort ve beyaz bluzla çıktı. Sevilen şarkılarını okuyan Tilki'nin sahne kıyafeti eleştirilerin hedefi olan. Ünlü ismin konserine ve hayranlarına özen göstermediğini belirten birçok kullanıcı "Seyircilerine özen göstermezsen sana hiç iş vermezler" yorumu yapıldı.

İşte Aleyna Tilki'nin sahne tarzına gelen bazı yorumlar...

Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi

"BENİM ÖZELİME GİRMEK ELEŞTİRİ DEĞİL TACİZ"

Aleyna Tilki, daha önce kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap vererek "Benim tepki gösterilecek ekstra bir kıyafetim yok. İnsanlar her şeye tepki gösteriyor. Ne istersek giyiyoruz, ne istersek yiyoruz. Bu bir eleştiri değil. Bu benim alanıma ve özelime girmek. Ben kimsenin özeline girmiyorum. İnsanlar benim şarkılarımı eleştirebilir. Ama özeline giremez. Bu konular bana eleştiri gibi gelmiyor. Biraz taciz gibi geliyor" demişti.

Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi

Aleyna Tilki, süper mini şortlu sahne kıyafetiyle hiç beğenilmedi

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (24)

Ahmed Yazanoğlu:

ÜLKEMİZDE. KILIK KIYAFET KANUNU GELMESİ GEREKİR ÇÜNKÜ HER İSTEYEN SAĞINI SOLUNU AÇIP İNSANLARI GÜNAHA SOKAMAZ BU MASIL SERBESLİK

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yanıtYanıtla
Ali Tokgönül:

Ahmed , milletin sağı solu açık diye sen neden günaha giriyormuşsun anlamadım ? Bu dünyada nasıl Hasan'ın borcu Hüseyin'den sorulmuyorsa asıl olan diğer dünyada da öyle olacak .

yanıt17
yanıt24
Harbi Vatandaş:

Ali Tokgönül:OE.

yanıt0
yanıt0
Erkan SEZGİN:

Ses olmadığı için damıyla gündem oluyor.

63
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yanıtYanıtla
Abdullah KARAMAN:

eskiden insanlar sanatçıların sesi için konserlere giderdi. şimdi ise başka şeyleri görmek için gidiyorlar. Türkiyede sanat ile edepsizlik birbirine karıştırılmış durumda.

49
4
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Kurt Savaş:

Dünya 3. savaşına girip girmiyeceği tarşılan şu günlerde bu mu dert. Bilmem kimin kıyafeti ya bırak bu işleri kim ne istiyorsa neyi kaldırıyorsa içi yapsın. Haber değeri yok

19
29
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Orhan Furuncu:

dısarda giyinmeden çıplak cıkan ıç çamasırı gıymeden cıkan kadınların yanında bu cok normal

34
13
yanıtYanıtla
Emre Ürker:

Çok güzel olmuş

9
27
yanıtYanıtla
Murat Celik:

Avrupa ekside kaldı vallahi Türkiye 1 sırada artı 18

yanıt38
yanıt5
Muammer Sisman:

Gücünüz bu çocuğa mı yetiyor bundan bir sürü var:)

5
25
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