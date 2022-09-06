Aleyna Tilki... 'SEBEPSİZ İPTAL' DEDİ, FESTİVAL KOMİTESİ 'KEYFİ İPTAL ETTİ' DEDİ!

"Aylardır iptal olan işlerime, yaratılan baskıya çok üzülüyorum" diyerek geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Aleyna Tilki konserin son anda iptal olduğunu duyururken, festival komitesi yaptığı açıklamada Aleyna Tilki'nin konseri sebepsiz iptal ettiğini açıkladı.

"Kadıköy de iptal"

Sosyal medyada aktif olan Aleyna Tilki, dün akşam yaptığı paylaşımda "Kadıköy'deki sahnemle ilgili ihtiyaçlarıma duyarlılık göstermediklerinden ve sözleşme maddelerimizi organizasyon tarafından son anda ihlal ettiklerinden dolayı bugünkü sahneye çıkamıyorum.

Oysa hepiniz görmek çok istemiştim. Son anda bana yaşatılan bu aksaklığın kasıtlı olduğuna inanıyorum." dedi.

İşte festival komitesinin yaptığı açıklamalar;

Bu açıklamaların ardından Aleyna Tilki de sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı.

İşte o açıklama: