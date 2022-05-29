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Aleyna Tilki mide kanaması geçirdi

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Aleyna Tilki mide kanaması geçirdi

Şu sıralar konserden konsere koşan Aleyna Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Tilki'nin hastane fotoğrafını annesi Havva Öztel Instagram hesabından paylaştı.

Genç popçu Aleyna Tilki'nin iki gün önce mide kanaması geçirdiği öğrenildi. Annesi, Aleyna Tilki'nin hastaneden bir karesini paylaştı.

SOLGUN VE YORGUN HALİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Habertürk'te yer alan habere göre ise Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel ve kız kardeşi Ayça Tilki ile birlikte geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir çorbacıdan çıkarken görüntülendi. Öncesinde hastaneye kontrole gittiğini ifade eden 22 yaşındaki şarkıcı, "Hastaneye kontrole gittim. Şu an çok yorgunum. İyileşince bolca konuşuruz." dedi. Aleyna Tilki'nin solgun ve yorgun halli dikkatlerden kaçmadı.

Aleyna Tilki mide kanaması geçirdi

Aleyna Tilki mide kanaması geçirdi

Aleyna Tilki mide kanaması geçirdi

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki Havva Öztel Magazin Haberler

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