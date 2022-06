Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Genç yaşta şöhrete kavuşan son şarkısı Take It Or Leave It ile günlerce konuşulan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Tilki, son olarak arkasını dönerek verdiği pozu paylaştı.

KALÇASI DİKKAT ÇEKTİ

2,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duvarın önünde arkasını dönerek verdiği pozu paylaşan genç şarkıcı, "Londra'dan Aydın'a" notunu düştü. Tilki'nin kalçasını gören takipçileri estetik yaptırdığını ileri sürdü.

"BÖYLE ŞEYLERE İHTİYACIN YOK"

Tilki'nin başarısıyla gündeme gelmesi gerektiğini düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Senin böyle şeylere ihtiyacın yok" ve "Böyle büyük populu olma" yorumlarını yaptı.