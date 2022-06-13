Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi - Haberler

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Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Şarkı ve kliplerinin yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki, arkasını dönerek verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Kalçasıyla dikkat çeken Tilki'nin pozunu gören takipçileri "Sen doğal güzelsin, böyle şeylere ihtiyacın yok" yorumunu yaptı.

Genç yaşta şöhrete kavuşan son şarkısı Take It Or Leave It ile günlerce konuşulan 22 yaşındaki Aleyna Tilki, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da konuşulmaya devam ediyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Tilki, son olarak arkasını dönerek verdiği pozu paylaştı.

2,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından duvarın önünde arkasını dönerek verdiği pozu paylaşan genç şarkıcı, "Londra'dan Aydın'a" notunu düştü. Tilki'nin kalçasını gören takipçileri estetik yaptırdığını ileri sürdü.

Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Tilki'nin başarısıyla gündeme gelmesi gerektiğini düşünen birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşıma "Senin böyle şeylere ihtiyacın yok" ve "Böyle büyük populu olma" yorumlarını yaptı.

Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Aleyna Tilki arkasını dönerek poz verdi, kalçasını görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aleyna Tilki Instagram Magazin Haberler

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