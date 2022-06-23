Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti - Haberler

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Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
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Instagram fenomeni ve model Niece Waidhofer, 31 yaşında intihar ederek yaşamına son verdi. Genç modelin bir süredir akıl sağlığı sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi.

31 yaşındaki ünlü modelin ölüm haberini ailesi duyurdu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Ünlü model bir süredir zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip olduğu için evinde tedavi ediliyordu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Evinde sürekli kontrol edilen modelin cesedini Teksas Polisi kontrol sırasında buldu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Ailesi "Ne yazık ki Niece, zihinsel sorunlarını aşamayarak canına kıydı" diye konuştu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Niece'in ailesi bir "Niece'te Bağış" adı altında bir yardım organizasyonu kurarak kızlarının adını yaşatacaklarını duyurdu.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Model olarak adını duyuran Waidhofer'un, ayrıca Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi vardı.

Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Instagram Teksas Magazin Haberler

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