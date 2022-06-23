Akıl sağlığını kaybeden ünlü model Niece Waidhofer intihar etti

31 yaşındaki ünlü modelin ölüm haberini ailesi duyurdu.

Ünlü model bir süredir zihinsel sağlık sorunlarından muzdarip olduğu için evinde tedavi ediliyordu.

Evinde sürekli kontrol edilen modelin cesedini Teksas Polisi kontrol sırasında buldu.

Ailesi "Ne yazık ki Niece, zihinsel sorunlarını aşamayarak canına kıydı" diye konuştu.

Niece'in ailesi bir "Niece'te Bağış" adı altında bir yardım organizasyonu kurarak kızlarının adını yaşatacaklarını duyurdu.

Model olarak adını duyuran Waidhofer'un, ayrıca Instagram'da 4 milyonu aşkın takipçisi vardı.