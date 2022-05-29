Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, kendisine en çok gelen soruyu cevapladı - Haberler

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Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, kendisine en çok gelen soruyu cevapladı

Haberler.com - Magazin
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Kısa bir süre önce kanser olduğunu öğrenen ve tedaviye başlayan Billur Kalkavan bu süreçte en çok merak edilen soruyu cevapladı. Kalkavan, kendisine en çok sorulan sorunun sevgilisi Buğra Bahadırlı'nın kendisinden ayrılıp ayrılmadığı olduğunu belirterek "Benimki kaçmadı" dedi.

Eğlenceli kişiliğiyle tanınan başarılı oyuncu Billur Kalkavan'ın akciğer kanserine yakalandı. Şimdilerde tedavisi devam eden Kalkavan,hastalığın hayatına nasıl etki ettiğini ve tedavi sürecinde neler yaşadığını anlattı.

"BUĞRA KAÇMADI"

Billur Kalkavan, tedavi sürecini, hayata bakış açısını, iyileştikten sonra neler yapmak istediğini Habertürk'e anlattı. Bu süreçte kendisine en çok gelen sorunun sevgilisi Buğra Bahadır'la ilgili olduğunu söyleyen Kalkavan,"Çoğu erkek böyle bir durumda kaçardı. Buğra, kaçmadı. Yanı başımda durması hastalıkla mücadelemde bana çok yardımcı oluyor" dedi.

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, kendisine en çok gelen soruyu cevapladı

HASTALIĞI DUYUNCA BUĞRA'YLA ÇOK AĞLADIK"

Kalkavan, hastalığı öğrendiği süreci şöyle anlatmıştı: "Ocakta korona olmuştum. Sonrasında nefesim sıkışmaya başladı. Hastalıktan kalma sandım. Ciğer röntgenimi çektirdim. 2 aydır tedavi görüyorum. Duyunca Buğra ile çok ağladık. Ciğerimde bir kitle bulununca çok korktum. Buğra, bana hep destek, hep yanımda... Doktorların söylediği, bugüne kadar bu hastalığın bana hiçbir zarar vermediği. Çok kolay atlatacağım. O beni değil, ben onu yeneceğim."

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, kendisine en çok gelen soruyu cevapladı

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan, kendisine en çok gelen soruyu cevapladı

Haberler.com - Magazin

Billur Kalkavan Buğra Bahadırlı Kanser Magazin Haberler

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