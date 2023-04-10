Aile dizisinden ön izleme sahnesi yayınlandı! Serenay Sarıkaya sesiyle hayran bıraktı

Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinin salı akşamı yayınlanacak olan 6. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Fragmana ise Serenay Sarıkaya'nın sesi damga vurdu.

SESİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Ön izlemede Devin (Serenay Sarıkaya) ile Aslan (Kıvanç Tatlıtuğ) eğlenmek için bir mekana gidiyor. Sahnede şarkı söyleyen sanatçı, Aslan'a yakınlığıyla dikkat çekerken "Yaramızda Kalsın" şarkısını seslendirirken ikiliye mikrofon uzatıyor. Aslan ise Devin'in adını konuşarak "Devin de ses yok, kız kardeşinde iyi ses var" diyor. Bunun üzerine sinirlenen Devin ise mikrofonu eline alarak Merve Özbey'in "Yaramızda Kalsın" adlı şarkısını seslendiriyor.

"SERENAY HER HAFTA ŞARKI SÖYLESİN"

Daha önce de yer aldığı projelerde şarkı söyleyen Sarıkaya, sesiyle bir kez daha kendine hayran bıraktı. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncu için "Serenay'ın yeteneğini ne kadar abartsak yeridir" ve "Serenay her hafta şarkı söylesin" yorumları yapıldı.