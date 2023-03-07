Aile dizisindeki öpüşme sahnesi izleyicinin tepkisini çekti

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı Aile dizisi ilk bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Aile kavramının en tartışmalı yönlerinin ele alındığı dizinin ilk bölümündeki öpüşme sahnesi ekran başındakilerin tepkisi çekti. Diziyi izleyen birçok sosyal medya kullanıcısı sosyal medyadan "Daha ilk bölümde öpüşme sahnesi hiç uygun olmadı" şeklinde yorumlar yaptı.

Güçlü oyuncu kadrosu ile Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Aile dizisinin ilk bölümünde Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın öpüşme sahnesi pek hoş karşılanmadı.

"DİZİNİN VASATLIĞINI GÖSTERDİ"

Varlıklı bir aile olan Soykanlar'ın başına geçen Aslan'ın psikolog Devin'le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve 'aile' kavramının en tartışmalı yönlerini ele alan dizinin ilk bölümünde öpüşme sahnesini gören izleyiciler, sosyal medyada "İlk bölümden öpüşme sahneleri bana hiç iyi gelmiyor", "Keşke daha ilk bölümde öpüşme sahnesi olmasaydı", "Neden ilk bölümde öpüşme yazar ki senaristler?", "İlk bölümde öpüşme dizinin vasatlığını gösterdi" şeklinde yorumlar yaptı.