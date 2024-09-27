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Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi

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Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Eylül'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türk Hava Yolları'na ait Miami-İstanbul seferini yapan yolcu uçağıyla İstanbul'a getirildi. Cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran kızı Anjelik Calvin, annesinin cenazesinin Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceğini duyurdu. Tuğba'nın cenazesi uzun süre bekletilmesinden ötürü çelik tabutla getirildi.

Yeşilçamın efsane ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de yaşadığı Miami'de hayatını kaybetmişti. Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra İstanbul'a getirildi. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledildi.

THY UÇAĞILA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Ünlü sineması oyuncusu Ahu Tuğba, ABD'de birlikte yaşadığı kızı Anjelik Calvin'in evinde 1 Eylül'de hayatını kaybetmişti. KOAH hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenilen Tuğba'nın cenazesi, ABD'nin Miami eyaletinden kalkan THY uçağıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Cenazeyi taşıyan uçak, saat 16.10'da İstanbul'a indi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi

CENAZE ÇELİK TABUT İLE TÜRKİYE'YE NAKLEDİLECEK

Ahu Tuğba'nın cenazesi, ABD'deki prosedürler gereği, ölüm nedeni otopsi raporu çıkmadan 'şüpheli ölüm' kategorisine girmiş, yetkililer Tuğba'nın cenazesinin ülke dışına çıkarılmasına rapor çıkmadan izin vermemişti. Cenaze otopsi raporu çıksa da bu kez Adli Tıp Merkezi müdürünün izinde olması nedeniyle bir süre daha Miami'de bekletilmişti. Son olarak Anjelik Calvin'in kullanım süresi sona eren ABD pasaportunun yenilenme işlemlerinin de beklenildiği için cenaze tam 27 gün sonra Türkiye'ye getirilebildi. Uzun süre bekletilmesinden dolayı Ahu Tuğba'nın cenazesi, Türkiye'ye çelik tabutla nakledildi.

Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi

YARIN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Hayatını kaybeden ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin, annesinin sosyal medya hesabından cenaze işlemlerine ilişkin detayları aktaran bir paylaşımda bulundu. Calvin yaptığı paylaşımda, "Bu cumartesi (yarın) saat 11.00'de Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni olacaktır. Cenaze, Teşvikiye Camii'nde öğlen kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Annemi birlikte dualarla uğurlayalım, dualarla gitsin" ifadelerini kullandı.

Ahu Tuğba'nın cenazesi 27 gün sonra özel bir tabutla İstanbul'a getirildi
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Magazin

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Yorumlar (5)

Emrah Doğan:

ATEŞİ BOL OLSUN

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tahsin bueyuekkol:

Amerikada yaşiyo amerikali olmuş neden türkiyede götürülüyo?

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olcay uğuz:

Amerika sevdanıza emi

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umut mergen:

cenaze koktu 27 günde

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Eclipse Moon34:

Yurt dışından gelen tüm cenazeler çinko veya Çelik tarzı bir alaşım ile taşınma ve gümrükleme izni verilir ve uzun bekleme süreleri olacak ise özel bir işlem ilaçlama yapılır ve ceset uzun süre mezarda çürümez

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