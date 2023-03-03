Ahu Sungur'dan evlerine hasar tespiti yaptırmak istemeyenlere tepki: Bina yaşlarını küçültmeye çalışıyorlar

Başarılı oyuncu ve sunucu Ahu Sungur, olası İstanbul depremi için evinde hasar tespiti yaptırmak isteyenlere tepki gösterdi. Ev sahiplerinin bina yaşını küçültmeye çalıştıklarını ileri süren oyuncu, "Binada dairesi olan ancak oturmayan ev sahipleri karot aldırmak istemiyor. Çünkü çürük çıkarsa kira geliri bitecek" dedi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Bir Şansım Olsa isimli programın sunuculuğunu yapan başarılı oyuncu Ahu Sungur, Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere ağır yıkımlara neden olan depremlerin ardından evlerine hasar tespiti yaptırmak istemeyenleri hedef aldı.

"BAZI EV SAHİPLERİ EVLERİNİN YAŞINI KÜÇÜLTME PEŞİNDE"

Olası İstanbul depremi gündemdeyken bina hasar tespiti yaptırmak istemeyenlere kızan oyuncu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hani bazıları yaşlarını küçültür 'küçül de cebime gir' deriz. Şimdi bazı ev sahipleri de evlerinin yaşlarını küçültme peşinde… Kaç yıllık diyorsun? '86 ama 90'da oturmaya başladık'. Yani? 86 mı? Yok 90. Tabi canım… Binada 2 dairesi, bina altında 2 dükkanı var! Karot aldırmak istemiyor, kendi binada oturmuyor! 99 depremine dayanmış bina öyle diyor… 'Zemin sağlam' diyor! 'Karot aldırmak zarar veriyor ya' diyor! Yalan! Çürük çıkarsa belediye 60 gün sonra yıkarım diyor çünkü kira geliri bitecek."