Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Ahmet Haktan Zavlak kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında? Ahmet Haktan Zavlak oynadığı diziler neler? Ahmet Haktan Zavlak hangi takımı tutuyor?

Ahmet Haktan Zavlak kameralar karşısına ilk olarak reklam filmleriyle geçmiştir. Tozluyaka dizisindeki Çağrı karakteriyle adından söz ettiren Ahmet Haktan Zavlakkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Ahmet Haktan Zavlak kimdir, kaç yaşında? Ahmet Haktan Zavlak oynadığı diziler neler? Ahmet Haktan Zavlak hangi takımı tutuyor? Detaylar haberimizdedir…

AHMET HAKTAN ZAVLAK KİMDİR?

Ahmet Haktan Zavlak, 21 Ağustos 2001 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ahmet Haktan Zavlak kameralar karşısına ilk olarak reklam filmiyle geçmiştir. Zavlak, oyunculuk kariyerine Bir Aile Hikayesi ile başlamıştır. Fox Tv'nin bir döneme damga vuran Yasak Elma dizisinde rol almıştır. Tozlu Yaka dizisindeki Çağrı karakteriyle adından söz ettirmiştir.

AHMET HAKTAN ZAVLAK İNSTAGRAM HESABI!

Ünlü oyuncu Ahmet Haktan Zavlak, İnstagram'da @ahmethaktanzavllk kullanıcı adıyla 514 bin takipçisi bulunmaktadır.