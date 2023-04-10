Adım Farah dizisindeki performansıyla tam not alan Demet Özdemir'e bir övgü de usta oyuncu Filiz Akın'dan geldi

Farah dizisindeki performansıyla alkış toplayan Demet Özdemir, Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Filiz Akın'ın da övgüsünü aldı. Akın güzel oyuncunun paylaşımının altına "Adım Farah dizisinin başarılı oyuncusu tebrikler" yorumunu yaptı.

Geçtiğimiz yıl evlendiği Oğuzhan Koç ile ayrılık haberleri çıkan Demet Özdemir, özel hayatı kadar kariyerindeki başarısıyla da adından söz ettiriyor.

PERFORMANSI ALKIŞ TOPLUYOR

Yer aldığı birçok dizi yüksek izlenme oranlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir, son olarak başrolünde oynadığı "Adım Farah" dizisindeki performansıyla gündemde. Dram kategorisindeki dizide "Farah" karakterini başarıyla canlandıran güzel oyuncu, Yeşilçam'ın efsane isminin de dikkatini çekti.

FİLİZ AKIN'DAN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Türk Sineması'nın yaşayan efsanelerinden olan Filiz Akın, Demet Özdemir'in son paylaşımına "Adım Farah dizisinin başarılı oyuncusu tebrikler" yorumunu yaptı. Yorumu gören Özdemir ise mutluluğunu "Büyük mutluluk sizden duymak, büyük" diyerek dile getirdi.