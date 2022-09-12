Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gündeme gelmişti, MasterChef Murat'ın yeni işi şaşırttı
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MasterChef yarışmasında gösterdiği agresif tavırlar ve sonrasında papağanına işkence yapmasıyla gündeme gelen Murat Özdemir, son olarak ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit etmişti. Şimdilerde lokmacılık yapan Özdemir, yeni işiyle şaşırttı.
Türkiye'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan MasterChef, bugüne kadar birçok yıldız yarattı, birçok kişinin de yarışmadan sonra işlerinin açılmasına yardımcı oldu. Fakat bazı yarışmacılar için işler o kadar iyi gitmedi. Bu yarışmacılardan biri de Murat Özdemir oldu.
Özdemir yarışmanın ardından yaptığı işler ya da lezzetleriyle değil de skandallarla gündeme geldi. Önce papağanına eziyet etmesi nedeniyle büyük tepki gören Özdemir, daha sonraki süreçte ise polise para uzatması ve üslubu yüzünden tepki gördü.
Skandalların adamı olarak bilinen Özdemir, son vukuatını ise ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı tehdit ederek gerçekleştirdi. Ilıcalı için "Hayatımı bitirdi" diyen Özdemir, "Aklın varsa içeride öldür beni, dışarıya çıkartma" ifadeleriyle Ilıcalı'yı tehdit etti.
Uzun bir süreden bu yana sessizliğini koruyan Özdemir, kendisine yeni bir iş buldu. Şu sıralar Bolu'da lokma arabası işleten Özdemir, cenaze, düğün ve hayır organizasyonlarına giderek lokma dağıtımı gerçekleştiriyor.