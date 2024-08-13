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Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, 25 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile nikah masasına oturuyor. Çiftin düğün hazırlıklarına başladığı ve Muğla'daki bir otelin tüm odalarını kapattığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı, 4'üncü kez nikah masasına oturuyor. Ünlü televizyoncu, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile kısa bir süre içinde evlenmeye hazırlanıyor.

Acun Ilıcalı'nın Muğla'daki bir oteli düğün için kapattığı iddia edildi. Oteldeki bütün odaları tutan Ilıcalı, misafirlerini en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıkları başlattı. Otelle görüşmeler yaptığı öğrenilen Acun Ilıcalı, her şeyin dört dörtlük olması için şimdiden talimat verdi.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

GEÇEN YIL DOĞUM GÜNÜNDE TEKLİF ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıl 25 yaşına giren Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü için sürpriz bir parti organize etmişti. Ilıcalı, kız arkadaşının yeni yaşını, "Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun." sözleriyle kutlamıştı.

Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününde paylaştığı fotoğraflarda da yüzük detayı ise uzun süre konuşulmuştu.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

4'NCÜ KEZ NİKAH MASASINA OTURACAK

Acun Ilıcalı, ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı ve Banu Ilıcalı adından bir kızı oldu. Ilıcalı'nın ikinci evliliği Zeynep Yılmaz'laydı ve Leyla ile Yasemin dünyaya geldi. Acun Ilıcalı son olarak 2017'de Şeyma Subaşı ile nikah masasına oturduktan bir yıl sonra boşandı. İkilinin Melisa adında bir kızı var.

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor

Haberler.com / Eymen Dursun - Magazin

Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı Doğum Günü Muğla Ünlüler 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (24)

Serdar Bilinen:

Paranın gücü....

66
0
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Gjerj Kastoroiti:

acur gene müritleri kuracak alnlasildi

39
0
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Mhmt xxx:

2. Şeyma vakası geliyor olabilir

36
2
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mert kılıc:

bir kadın daha hayatı boyunca zengin oldu :D

31
0
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Ahmet Ağa:

Çüş

30
0
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Ünlü Düşünür:

24 yaşımdayken biri 18 diğeri 19 yaşlarında iki kız arkadaşım yaşın çok büyük diye benden ayrılmışlardı:(

26
0
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Egezen:

survivor ekibi kurcak yakında

15
1
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ARSLANOĞLU Hakan:

Acun'la evlilik yapan parayla evlilik yapıyor.

12
0
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metinmert06:

gücün parası

11
0
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Yasin Cömert:

Bu Acun böle Karahanlıya kadar gider

9
0
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