Acun Ilıcalı ölüm döşeğinde vereceği son mesajı paylaştı

Acun Ilıcalı, dünyada en çok izlenen YouTube programlarından biri olan ABTalks'a konuk oldu. Anas Bukhash'ın sunuculuğunu üstlendiği programa daha önce Will Smith, Priyanka Chopra, Lewis Hamilton, Zinedine Zidane ve Jessica Alba gibi dünya çapında ünlü isimler katılmıştı. Röportajda Ilıcalı, motosiklet kazalarında yaşadığı ölümcül anları, Fenerbahçe'deki zorlu günlerini ve kızlarına ölüm döşeğinde bırakmak istediği son mesajı tüm samimiyetiyle paylaştı.

"KIZLARIMA SON SÖZÜM: MASUM VE İYİ OLUN"

Programda kendisine yöneltilen "Ölüm döşeğinde, geriye sadece birkaç dakika kaldığında kızlarınıza ve sevdiklerinize ne söylemek isterdiniz?" sorusuna Ilıcalı şu yanıtı verdi, "Onlara son tavsiyem iyi insanlar olmalarıdır. İyi şeyler yapmalarıdır. Dünya kirli bir yer, her geçen gün daha da kirleniyor. Çocukluğumuzda daha masumduk, şimdi daha da yozlaştı. Sosyal medya ve diğer etkenlerle birlikte kaotik hale geldi. Bu ortamda masum kalabilmek büyük bir başarıdır. Kızlarımın masum kalmasını istiyorum. Onlara şunu söylemek isterim: Masum ve iyi olun."

MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Ilıcalı, motosiklet tutkusu yüzünden yaşadığı en tehlikeli anı da paylaştı. Arkadaşı Esat ile İstanbul'dan Bodrum'a yaptığı yolculukta uykusuzluk nedeniyle direksiyon başında bayılma noktasına geldiğini anlattı, "Sabah 6-7 civarıydı. Başım düşmeye başladı. Esat fark edip karnıma yumruk attı. O an ölümle burun burunaydım. 'Beni öldürmeni tercih ederim, yoksa ömür boyu engelli kalacağız' dedi. Hemen kenara çektik. Tamamen bilincimi kaybetmiştim."

Yolda mola verdikleri bir camide kasklarıyla halının üzerinde uyuduklarını da paylaşan Ilıcalı, "Halı terapi gibiydi, uyandığımda herkes secdedeydi. O anı hiç unutmam." sözleriyle yaşadığı anı aktardı.

CİDDİ KAZALAR, BÜYÜK KAYIPLAR

Motosiklet sevdasının ağır bedelleri olduğunu vurgulayan Ilıcalı, çocukluk ve gençlik yıllarında kazalarla sarsıldığını anlattı, "Benim de çok ciddi kazalarım oldu. Ve tabii ki en yakınlarımı kaybettim. Büyükbabam ve büyükannem de bir araba kazasında öldüler. Annem ve babamı kaybetmemden dört yıl önce. Bu benim ilk seferimdi ailem bir trafik kazası geçirdi. O zamanlar gerçekten çok canım yanmıştı. Sanırım 16-17 yaşlarındaydım. Erken yaşta kayıp, insanların kıymetini gerçekten anlamanızı sağlıyor."

Boynunun kırıldığı, kollarına platin takıldığı ve yakın bir arkadaşını kaybettiği kazaları da hatırlatarak, tüm bu kayıplara rağmen motosiklet sevgisinden vazgeçmediğini dile getirdi.

FENERBAHÇE'DE HAYATININ EN ZOR YILI

Ilıcalı, Fenerbahçe'de başkan yardımcılığı yaptığı dönemi ise şöyle anlattı, "Fenerbahçe kulübü geçen yaz başkan yardımcısı oldum. Çok büyük bir kulüp. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri. Böyle önemli bir konuma sahip olmak ciddi sorumluluklar getiriyor. Ocak ayından sonra maçlar başladı, aynı anda 'Survivor' çekimleri sürüyordu. Hull City, Fenerbahçe, Dominik Cumhuriyeti derken hayatımın en zor yılı oldu. Kariyerimin en ağır dönemi buydu."