Acun Ilıcalı, Hikmet'e hakaretler savuran Nagihan'a ödülden men cezası verdi

Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ödül oyunu esnasında gönüllüler takımından Hikmet, oyun sonrası atış yapmaya devam eden Nagihan'ı uyarınca sinirler gerildi.

"ÖNCE ADAM OL, SUVİVOR'A GELMİŞ EN LANET İNSAN"

Hikmet'in "Kaç tane daha atacaksın" sözüne sinirlenen Nagihan, "Hikmet bir sus. O pis ağzını bir kapat. Beni başkalarıyla karıştırma frizbiyi kafana geçiririm. Muhatap olma benimle. Her şeye maydanoz olma, önce adam ol. Terbiyesiz. Atıyorum gel durdur beni. Senin bu Survivor? Sen kimsin sabah akşam her şeyin içindesin. Survivor'a gelmiş en lanet insansın. Ancak bel altı vurursun benim gibilere. İnsanlıktan çıkarma. Salça..." dedi.

"YEDİ SÜLALEN GELSE BANA BİR ŞEY YAPAMAZ"

Çılgına dönen Nagihan, Hikmet'e hakaretler yağdırdı. Öfkeden deliye dönen Nagihan'ı takım arkadaşları dahi sakinleştiremedi. Nagihan'ı sözlerine karşılık veren Hikmet ise "Senin yedi sülalen gelse bana bir şey yapamaz da ben sana cevap vermeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"ARTIK BURADA KALMAK İSTEMİYORUM"

Nagihan ve Hikmet arasındaki tartışma ada konseyinde de gündeme geldi. Tartışmadan bahsederken gözyaşlarına hakim olamayan Nagihan şunları söyledi: "Ben Survivor'ı yaşamaya gelen bir kadınım. Ama Survivor hariç her şeyi yaşıyorum burada. Artık sabrım kalmadı. Daha önceki oyunlar da vardı. Sürekli şirinlik yapmaya çalışan Hikmet vardı ben muhatap olmuyordum. Ben Hikmet'in sesini duymak istemiyorum, açığımı söylemesini istemiyorum. Burada artık kalmak istemiyorum, Survivor'ımı yaşayamıyorum. Artık ben tükendim"

ACUN ILICALI: BİR SANİYE TEREDDÜT ETMEDEN GEREKENİ YAPARIM

Yaşanan tartışmayı onaylamadığını belirten Acun Ilıcalı ise "Survivor mental bir yarışma, senin sinirinin bozulmasına hak veririm. Bugünkü olayda yaptığın yanlış. Sen bugün neler yaptığının farkında mısın? Hepsini izledim anlatayım istersen sana. Seni kimse susturamadı, durmadan kötü söz söyledin. Ben senin söylediklerini kabul etmiyorum. En favori yarışmacılardan birisi olabilirsin ama bir saniye tereddüt etmem. Gereken neyse yaparım. Şu yaptıklarını kim yapsa aynısını sana uygularım. Buranın kuralları var. Erkek kadın fark etmez kimse bu hakaretleri duymak zorunda değil" dedi.

NAGİHAN'A CEZA VERDİ

Nagihan'a verdikleri cezada bahseden Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı: "Bugünkü hareketlerinin devamlılığından ötürü, herkesin önünde defalarca hakaret ettiğin için bir ödülden yararlanmama cezası veriyoruz."