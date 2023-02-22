Acun Ilıcalı deprem felaketini anlattı, Aysu ağlayarak ada konseyini terk etti

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, Kahramanmaraş merkezli depremi öğrendi. Deprem felaketini duyunca gözyaşlarına boğulan yarışmacılardan Aysu, ağlayarak ada konseyini terk etti.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğrendi.

"AKRABALARINIZDAN CAN KAYBI YOK"

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Dikkat ederseniz çekim yapmıyoruz. Bunun önemli bir sebebi var ve söylemem gerekiyor. Ülkemizde büyük bir deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Merkezi Kahramanmaraş olan bir deprem ama 10 ilimizi etkilendi. Aileniz ile konuştuk, yakın akrabalarınızdan can kaybı yok. Ancak ülke olarak çok zor durumdayız" dedi.

"İLETİŞİM SERBESTLİĞİ TANIYORUZ, SİZLERİ EVLERE ALACAĞIZ"

Gözyaşlarına hakim olamayan yarışmacılardan Aziz ise o bölgede yaşayan yakınlarıyla iletişime geçip geçmeyeceklerini sordu. Yarışmacılara bu konuda hak tanıdıklarını söyleyen Ilıcalı, "İletişim serbestliği tanıyoruz. İsteyen istediği akrabasını arayabilecek. Çekimlere ara veriyoruz, sizleri evlere alacağız. Biz de elimizden geldiğince deprem bölgesine yardım etmeye çalışıyoruz. Zor bir dönemi yaşıyoruz. Fazla da konuşmak istemiyorum. Arkadaşlarım size gerekli bilgileri verecek. Çok çok zor günler geçiriyoruz. Milletçe başımız sağ olsun" şeklinde konuştu.

AYSU AĞLAYARAK ADA KONSEYİNİ TERK ETTİ

Acun Ilıcalı açıklama yaparken gözyaşlarına boğulan ünlüler takımından Aysu Keskin, koşarak ada konseyini terk etti. Daha önce Aysu Keskin'in en yakın arkadaşının depremde hayatını kaybettiği iddia edilmişti. Söz konusu iddiayla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.