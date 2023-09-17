Acun Ilıcalı bir ismi daha açıkladı! Seda Ocak da Survivor All Star 2024 kadrosunda

Acun Ilıcalı Survivor All Star 2024'te yarışacak isimleri açıklamaya devam ediyor.Yeni sezon öncesi yarışmada yer alacak isimleri tek tek paylaşan Ilıcalı, Seda Ocak'ın da adaya gideceğini duyurdu.

YENİ SEZONA İDDİALI KADRO

Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can, Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Merve Aydın ve geçtiğimiz senenin şampiyonu Nefise Karatay yeni sezonda yarışacağı kesinleşen isimlerden.

SEDA OCAK ALL STAR'DA

2024 Survivor'a iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Acun Ilıcalı kadroya bir tanıdık isim daha ekledi. Yarışmaya katılacak yeni ismi açıklayan Ilıcalı, "Seda bu sezon All Star'da ve ben de heyecanla onun yarışlarını bekliyorum." mesajını yayınladı. Seda Ocak katıldığı sezonlarda performansıyla adından sıkça söz ettirmişti.